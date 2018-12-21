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19:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где в Африке можно покататься на лыжах (фото)

Даже на самом жарком континенте можно найти зимнее развлечение.

Может звучит это странно, но и в Африке можно найти горнолыжную трассу с настоящим снегом. Это нетрадиционное для континента развлечение находится на юге — в Лесото.

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Горнолыжный курорт под названием Afriski расположен на высоте 3222 метра над уровнем моря. Здесь есть одна трасса длиной в километр, горнолыжная школа, пункт проката снаряжения и отель с рестораном.

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В зимний период температура воздуха тут может опускаться до -5°, снег здесь тоже не в новинку. Покататься на лыжах и сноубордах все желающие могут с июня по сентябрь.

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