«Аэрофлот» меняет время вылета 11 рейсов из-за метеоусловий 22 декабря
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — В частности, речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань,
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — В частности, речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань,
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево
«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, изменяется время вылета рейсов с шести до девяти часов утра», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в Московском регионе 22 декабря ожидается снег, метель, гололедица, а также заносы на дорогах. Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, ночью — от 4 до 2 ниже нуля. В Подмосковье днем и ночью ожидается от 7 до 2 градусов мороза.