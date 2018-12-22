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07:21 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» меняет время вылета 11 рейсов из-за метеоусловий 22 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — В частности, речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Симферополь, Омск, Сургут, Грозный и Самару.

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Источник: Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за неблагоприятных метеоусловий 22 декабря. Об этом говорится в пятницу в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, изменяется время вылета рейсов с шести до девяти часов утра», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Симферополь, Омск, Сургут, Грозный и Самару.

По данным Гидрометцентра, в Московском регионе 22 декабря ожидается снег, метель, гололедица, а также заносы на дорогах. Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, ночью — от 4 до 2 ниже нуля. В Подмосковье днем и ночью ожидается от 7 до 2 градусов мороза.

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