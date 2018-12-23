Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Легко любить исторический центр города — чтобы насладиться эстетикой старой архитектуры, не нужно прилагать усилий.
Легко любить исторический центр города — чтобы насладиться эстетикой старой архитектуры, не нужно прилагать усилий.
Другое дело — спальные районы и небольшие города, чья история едва перевалила за полвека. Тут нужен особый ракурс, взгляд немного со стороны — и в повседневности открывается красота. Иногда — головокружительная.
Именно это делает аэрофотограф Юрий Леванович. Юрий живет в подмосковном Жуковском и часто снимает свой город и его окрестности. Например, усадьбу
Увидеть привычные места с высоты птичьего полета фотографу помогает коптер.
Эта точка зрения очень освежает — с первого взгляда некоторые «модели» без подписи и не узнать. Вот, например, фонтан перед городским Домом культуры.
Надо признать, этот ракурс Жуковскому к лицу — фото городских районов получаются
Юрий берет с собой коптер в путешествия, и не только ради редких кадров. Вид сверху упрощает навигацию и иногда указывает курс на достопримечательности, которые не видны с дороги.
Чувство кадра помогает фотографу превращать привычные городские пейзажи в увлекательную головоломку.
Как говорит Леванович, снимки он старается делать быстро, не выстраивая кадр подолгу, чтобы потом спокойно насладиться содержанием и прочувствовать момент. Получается здорово: мягко, лирично и с юмором.
«Шел, шел Николай Егорович по Бродвею. Шел и задумался. О городе, о благоустройстве, о дорогах, о бюджете», — комментирует фотограф свой снимок. Это памятник Николаю Егоровичу Жуковскому — знаменитому российскому
Жуковский never sleeps. Настоящая зимняя сказка.
А это — село Карачарово под Муромом. Церковь Успения Богородицы. Долгое время была в полуразрушенном состоянии, но потихоньку восстанавливается.
Как и неоготическая усадьба Храповицкого в Муромцево (Владимирская область). Впрочем, как показывает вид с коптера, полное восстановление — пока дело времени.
Москву фотограф, конечно, тоже не обошел вниманием. В его соцсетях есть и воландовский закат, и сочная зелень Кусково, и другие столичные пейзажи в непривычных для москвичей ракурсах.
Но главный герой Левановича — это Жуковский. Живописный, обаятельный и странный. Ровно настолько, что его хочется вставить в рамочку и повесить на стену.