Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как 900 солдат стали жертвами гигантских крокодилов
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет)
Марат Башаров научил двухлетнего сына пользоваться дрелью
Песков объяснил игнорирование Путиным 3 вопросов на конференции
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
Суд над Кадыровым: грозное заявление Европы
Стало известно, кого «сдала» Мария Бутина властям США - СМИ
СМИ сообщили последние данные о состоянии Лещенко
Песков объяснил игнорирование Путиным 3 вопросов на конференции
Умерла актриса Алла Соколова
Украинский миллиардер Коломойский резко высказался о президенте
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
18Погромы в Париже
10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой

Легко любить исторический центр города — чтобы насладиться эстетикой старой архитектуры, не нужно прилагать усилий.

Другое дело — спальные районы и небольшие города, чья история едва перевалила за полвека. Тут нужен особый ракурс, взгляд немного со стороны — и в повседневности открывается красота. Иногда — головокружительная.

Именно это делает аэрофотограф Юрий Леванович. Юрий живет в подмосковном Жуковском и часто снимает свой город и его окрестности. Например, усадьбу Воронцова-Дашкова в Быково.

Во время загрузки произошла ошибка.

Увидеть привычные места с высоты птичьего полета фотографу помогает коптер.

Эта точка зрения очень освежает — с первого взгляда некоторые «модели» без подписи и не узнать. Вот, например, фонтан перед городским Домом культуры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Надо признать, этот ракурс Жуковскому к лицу — фото городских районов получаются по-хорошему открыточными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юрий берет с собой коптер в путешествия, и не только ради редких кадров. Вид сверху упрощает навигацию и иногда указывает курс на достопримечательности, которые не видны с дороги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чувство кадра помогает фотографу превращать привычные городские пейзажи в увлекательную головоломку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как говорит Леванович, снимки он старается делать быстро, не выстраивая кадр подолгу, чтобы потом спокойно насладиться содержанием и прочувствовать момент. Получается здорово: мягко, лирично и с юмором.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шел, шел Николай Егорович по Бродвею. Шел и задумался. О городе, о благоустройстве, о дорогах, о бюджете», — комментирует фотограф свой снимок. Это памятник Николаю Егоровичу Жуковскому — знаменитому российскому ученому-механику, основоположнику гидро- и аэродинамики. Именно в его честь назван город.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жуковский never sleeps. Настоящая зимняя сказка.

Во время загрузки произошла ошибка.

А это — село Карачарово под Муромом. Церковь Успения Богородицы. Долгое время была в полуразрушенном состоянии, но потихоньку восстанавливается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и неоготическая усадьба Храповицкого в Муромцево (Владимирская область). Впрочем, как показывает вид с коптера, полное восстановление — пока дело времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Москву фотограф, конечно, тоже не обошел вниманием. В его соцсетях есть и воландовский закат, и сочная зелень Кусково, и другие столичные пейзажи в непривычных для москвичей ракурсах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но главный герой Левановича — это Жуковский. Живописный, обаятельный и странный. Ровно настолько, что его хочется вставить в рамочку и повесить на стену.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске
В США назвали потенциальные места начала Третьей мировой войны
Как выглядят лучшие бесконечные бассейны (фото)
СМИ: дети брянских чиновников отдохнули вместо инвалидов
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
В российских школах появятся две новые должности
Спорт
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки Все - из группы Тутберидзе
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Дети
Дочь Дмитрия Маликова травят из-за внешности Пользователи сети советуют девушке достойно вопринимать критику
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь