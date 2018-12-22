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04:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Последняя группа туристов с Хайнаня вернулась в Россию

Самолет авиакомпании «Аврора» перевез последнюю группу туристов оператора «Жемчужная река» с китайского Хайнаня в Хабаровск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя хабаровского аэропорта.

Самолет летел с посадкой во Владивостоке. На его борту было 122 туриста и сотрудница краевого управления по туризму, которую отправили на остров для помощи россиянам.

Напомним, 8 декабря «ИрАэро» объявила об остановке программы полетов на Хайнань в связи с долгами туроператора «Жемчужная река». Перевозчик объяснил это образовавшейся задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором. Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тыс. туристов до 15 декабря.

12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих «Жемчужной реке», из реестра туроператоров. По данным Росавиации, компания продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

Подробнее о ситуации с вывозом россиян с острова читайте в публикации «Ъ FM».

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