Последняя группа туристов с Хайнаня вернулась в Россию

Самолет летел с посадкой во Владивостоке. На его борту было 122 туриста и сотрудница краевого управления по туризму, которую отправили на остров для помощи россиянам.

Напомним, 8 декабря «ИрАэро» объявила об остановке программы полетов на Хайнань в связи с долгами туроператора «Жемчужная река». Перевозчик объяснил это образовавшейся задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором. Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тыс. туристов до 15 декабря.

12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих «Жемчужной реке», из реестра туроператоров. По данным Росавиации, компания продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.