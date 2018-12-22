Свиньи спасут Сочи

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава Сочи Анатолий Пахомов для решения мусорной проблемы в городе предлагает не утилизировать пищевые отходы, а отдавать на корм свиньям. Для этого планируется построить индустриальную свиноферму, которая примет половину отходов курорта. Соответствующее предложение уже оформляется в инвестиционный проект. Против начинания выступают свиноводы и экологи.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил вчера, что мусорную проблему курорта можно решить путем переработки пищевых отходов в специализированном индустриальном парке. По его словам, речь идет о свиноферме, где отходы будут перерабатывать в пищу для животных. Господин Пахомов привел данные, что около 48% мусора Сочи является пищевыми отходами.

Читайте также Китай наращивает производство тараканов

По замыслу градоначальника, если на индустриальной свиноферме будет перерабатываться до половины всего сочинского мусора, а еще около 7% пластика, дерева и бумаги будут перерабатывать местные бизнесмены, утилизации на полигонах будет подлежать лишь 30% твердых бытовых отходов. Таким образом, по словам господина Пахомова, мусорный вопрос на курорте будет практически закрыт. Градоначальник дал поручение оформить соответствующее инвестиционное предложение, чтобы презентовать его на проходящем в Сочи в феврале инвестфоруме.

«Ъ» неоднократно рассказывал о мусорной проблеме в городе-курорте. По данным мэрии, сегодня город производит около 350 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год.

Сейчас они вывозятся на Белореченский полигон (около 600 км пути). Ранее на курорте предлагалось построить мусоросжигательный завод (МСЗ). Компания «РТ-инвест» (дочка Ростеха) объявила о планах строительства здесь к 2023−2024 годам предприятия мощностью 55 МВт. МСЗ смог бы сжигать 550 тыс. тонн мусора в год из Сочи, Туапсе, Геленджика, Горячего Ключа. Однако конкурс на строительство завода летом этого года не состоялся из-за отсутствия заявок, новый — пока не объявлен.



«Если мэру Сочи удастся убедить в перспективности своих идей и получить соответствующее фондирование, индустриальная ферма вполне может появиться в окрестностях города, — считает аналитик ГК “Финам” Алексей Корнев.— Что касается привлечения внешнего финансирования (речь в первую очередь о частном капитале), то при наличии гарантий можно ожидать, что в проекте примут участие и местные бизнесмены».

Проект нереализуем по коммерческим соображениям, так как утилизация отходов самой фермы имеет высокую стоимость. Тимур Нигматуллин аналитик компании «Открытие Брокер»

Читайте также Эксперты: треть всех произведенных в мире продуктов никогда не попадает на стол

В Национальном союзе свиноводов (НСС) «Ъ» сообщили, что кормить свиней отходами нельзя. «Это запрещено, — рассказали в НСС.— Отходы в пищу животным не допускаются по той причине, что неизвестен их химический состав. К примеру, среди компонентов пищевых отходов могут содержаться возбудители АЧС (африканская чума свиней), что приведет к катастрофе».