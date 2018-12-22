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05:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Свиньи спасут Сочи

Мэр курорта предложил привлечь животных к решению мусорной проблемы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава Сочи Анатолий Пахомов для решения мусорной проблемы в городе предлагает не утилизировать пищевые отходы, а отдавать на корм свиньям. Для этого планируется построить индустриальную свиноферму, которая примет половину отходов курорта. Соответствующее предложение уже оформляется в инвестиционный проект. Против начинания выступают свиноводы и экологи.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил вчера, что мусорную проблему курорта можно решить путем переработки пищевых отходов в специализированном индустриальном парке. По его словам, речь идет о свиноферме, где отходы будут перерабатывать в пищу для животных. Господин Пахомов привел данные, что около 48% мусора Сочи является пищевыми отходами.

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По замыслу градоначальника, если на индустриальной свиноферме будет перерабатываться до половины всего сочинского мусора, а еще около 7% пластика, дерева и бумаги будут перерабатывать местные бизнесмены, утилизации на полигонах будет подлежать лишь 30% твердых бытовых отходов. Таким образом, по словам господина Пахомова, мусорный вопрос на курорте будет практически закрыт. Градоначальник дал поручение оформить соответствующее инвестиционное предложение, чтобы презентовать его на проходящем в Сочи в феврале инвестфоруме.

«Ъ» неоднократно рассказывал о мусорной проблеме в городе-курорте. По данным мэрии, сегодня город производит около 350 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год.

Сейчас они вывозятся на Белореченский полигон (около 600 км пути). Ранее на курорте предлагалось построить мусоросжигательный завод (МСЗ). Компания «РТ-инвест» (дочка Ростеха) объявила о планах строительства здесь к 2023−2024 годам предприятия мощностью 55 МВт. МСЗ смог бы сжигать 550 тыс. тонн мусора в год из Сочи, Туапсе, Геленджика, Горячего Ключа. Однако конкурс на строительство завода летом этого года не состоялся из-за отсутствия заявок, новый — пока не объявлен.

«Если мэру Сочи удастся убедить в перспективности своих идей и получить соответствующее фондирование, индустриальная ферма вполне может появиться в окрестностях города, — считает аналитик ГК “Финам” Алексей Корнев.— Что касается привлечения внешнего финансирования (речь в первую очередь о частном капитале), то при наличии гарантий можно ожидать, что в проекте примут участие и местные бизнесмены».

Проект нереализуем по коммерческим соображениям, так как утилизация отходов самой фермы имеет высокую стоимость.
Тимур Нигматуллин
аналитик компании «Открытие Брокер»
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В Национальном союзе свиноводов (НСС) «Ъ» сообщили, что кормить свиней отходами нельзя. «Это запрещено, — рассказали в НСС.— Отходы в пищу животным не допускаются по той причине, что неизвестен их химический состав. К примеру, среди компонентов пищевых отходов могут содержаться возбудители АЧС (африканская чума свиней), что приведет к катастрофе».

Алексей Киселев, эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа России», полагает, что реализация индустриальной свинофермы в Сочи может обернуться экологической катастрофой на побережье. По его словам, пищевые отходы являются отходами 5 класса опасности, то есть малоопасными для окружающей среды. Отходы свиней, говорит эксперт, являются уже отходами 4 класса опасности, то есть более опасными. «Для того чтобы обезопасить эти массы, их необходимо содержать в специальных отстойниках довольно длительное время. В Сочи попросту нет места для строительства таких лагун, а кроме того, из-за высокой температуры на курорте свиные отходы будут преть и источать сильный запах», — говорит эколог.

Дмитрий Михеенко, Краснодар

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