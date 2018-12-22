«Где находились Содом и Гоморра?» Ученые пришли к неожиданным выводам

Американские археологи утверждают, что они располагались вовсе не там, где принято считать. Впрочем, в научном сообществе с ними согласны далеко не все. О жарком историческом споре — в материале РИА Новости.

Инопланетные кристаллы

Археологи исследовали остатки древней керамической посуды, найденные в местечке Телль Аль-Хаммам (Иордания) к северо-востоку от Мертвого моря, и обнаружили на них нечто странное.

Радиоуглеродный анализ показал, что каждый из кусочков керамики усеян микроскопическими кристаллами различных минералов — они словно слиплись под воздействием высоких температур. Такое могло случиться только при одном условии — был мощнейший взрыв.

Кроме того, ученые нашли развалины крепостной стены возрастом примерно 3700 лет — кирпичи от нее были разбросаны странным образом. Выяснилось, что стена была буквально сметена в считаные секунды.

«Скорее всего, находившиеся здесь поселения примерно четыре тысячи лет назад уничтожил метеорит», — заявили археологи на научной конференции в Колорадо (США).

Этим как раз объясняется повышенное содержание серы в Мертвом море и прибрежной почве.

Кроме того, предложенная версия, по словам ученых, более-менее подходит под библейское описание гибели Содома и Гоморры — как в буквальном смысле «кары небесной».

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и (все) произрастания земли», — говорится в Книге Бытия.

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Примечательно, что у метеорита есть брат-близнец. Руководитель раскопок в Телль Аль-Хаммаме Филипп Сильва отмечает, что размеры уничтожившего библейские города космического пришельца примерно совпадали со знаменитым Тунгусским метеоритом, упавшим в 1908 году: и тут и там зона эпицентра взрыва (именно по нему определяют габариты небесного тела), по оценкам специалистов, составляла 15 километров.

«Символы греха»

А что говорится о Содоме и Гоморре в Библии? В этой местности жил Лот, племянник Авраама, считающийся праотцом еврейского народа. На землю Ханаанскую они по повелению Господа пришли из города Ур в Междуречье (территория современного Ирака).

Содом и Гоморра находились в долине Сиддим, чрезвычайно плодородной: она располагалась ниже уровня моря, и сюда с окрестных гор стекали все многочисленные реки. Одной из них была река Иордан, название которой буквально переводится как «спустившийся».

В этой долине было еще три города — Сивоим, Сигор и Адма. Судя по Библии, все пять поселений состояли в военном союзе.

«Это были города-государства. Описанный в Библии период датируется примерно 2000-м годом до нашей эры», — объясняет старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Илья Вевюрко.

Между «содомским пятиградием» и окрестными городами-государствами постоянно происходили стычки. В них даже участвовал Авраам — ради этого он снарядил отряд из 318 воинов.

Но однажды Лоту в Содом явились два ангела. Тот, приняв их за путников, по восточному обычаю пригласил к себе в дом.

«Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его…» — после этого Лот велел мужьям своих дочерей собираться, но те в шутку восприняли его предупреждение.

Читая Писание, можно сделать вывод, что семейство Лота выводится из города, как бы то ни было, от проявления греха. И дальше в церковной традиции Содом и Гоморра упоминаются как символ греха. Отсюда нетрудно сделать вывод, что история с разрушением этих городов является примером того, как отверженные за грех Богом влекутся к смерти. Константин Польсков доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей

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Лот покинул Содом только с женой и двумя дочерьми. Ангелы повелели беглецам ни в коем случае не оборачиваться. Но жена Лота ослушалась «и стала соляным столпом».

Загадочный столб

Согласно преданию, тот самый соляной столб, в который обратилась жена Лота, находится на юго-западе от Мертвого моря в Содомских горах. Отсюда еще в древности появилась версия, что знаменитые города находились в южной части озера.

Вот что писал об этом в I веке до нашей эры греческий историк Страбон: «Около города Моасад (крепость Масада на юго-востоке Израиля. — Прим. ред.) показывают обрывистые обожженные скалы и во многих местах расселины и подобную пеплу почву: из гладких скал каплями струится смола, и кипящие потоки издали распространяют зловоние; там и сям попадаются разрушенные жилища».

Поэтому приходится верить весьма распространенным среди местных жителей преданиям, что некогда здесь было 13 городов, из которых главный — Содом — имел около 60 стадий в окружности.

В пользу этой версии говорит также то, что бежавший из Содома Лот и его дочери поселились в городе Сигор, находившемся в юго-восточной части Мертвого моря рядом с долиной Керек (современная Иордания). Однако, как повествует Библия, он боялся находиться в этом городе и переселился в ближайшие пещеры.

Пещера, где жил Лот с дочерьми, расположена чуть восточнее Сигора. В первые века христианства она стала местом паломничества — в начале 1990-х годов там раскопали построенную византийцами церковь в честь библейского пророка.

«Это говорит о том, что предание указывает на точное место», — подчеркивает иорданский археолог Рустом Мджян.

Он, как и еще ряд исследователей, уверен, что Содом и Гоморра находились в южной части Мертвого моря, которое в последние годы стремительно заболачивается.

Доказательством можно считать многочисленные находки на отмели.

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Ученые отмечают, что самое соленое в мире озеро из года в год мельчает. Это и дает возможность тщательно исследовать это место.

Попытки изучить дно Мертвого моря в надежде найти знаменитые города предпринимались неоднократно. Успешными их не назовешь. Правда, иногда кое-что попадается. В 2012 году, например, российско-иорданской группе исследователей удалось отснять дно водоема. На полученных изображениях можно разглядеть руины небольшого города.

«В безжизненной долине»

Научные изыскания осложняются еще и тем, что аккурат посередине Мертвого моря проходит граница между Израилем и Иорданией. Несколько десятилетий эти государства воевали между собой. Лишь с подписанием мирного договора в 1994 году и последующим разминированием Иорданской долины ученые смогли приступить к исследованию региона.

Однако в полной мере дно Мертвого моря до сих пор никто не изучил.

Команда археологов во главе с Филиппом Сильвой ищет Содом и Гоморру вовсе не на юге Мертвого моря, согласно господствующей в науке версии, а в местечке Телль Аль-Хаммам. Дело в том, что в Книге Бытия говорится, что Лот пришел в Содом через долину Киккар, где Иордан впадает в соленое озеро: «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде чем истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская».

По мнению ученых, целиком увидеть Иорданскую долину и Мертвое море можно лишь с гор в окрестностях современного иорданского города Мадаба. Самая известная из них — Нево.

Оттуда, согласно Библии, покинувший Египет потомок Авраама пророк Моисей впервые увидел Землю обетованную. Там же, как полагают ученые, созерцал величественный вид Ханаана пришедший из Междуречья Лот.

«О том, что Содом и Гоморра находились в северо-восточной части Мертвого моря, свидетельствует вот еще какой факт: в течение 700−800 лет (примерно 3200 лет назад. — Прим. ред.) долина Киккар была совершенно безжизненной. Скорее всего, это было связано как раз с уничтожением библейских городов», — отмечает археолог Стивен Коллинз.