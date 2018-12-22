Названы худшие фильмы года

Лидером антирейтинга стала криминальная драма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. Как отмечают кинокритики, сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.