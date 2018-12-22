Названы худшие фильмы года
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.
Лидером антирейтинга стала криминальная драма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. Как отмечают кинокритики, сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.
Второе место в списке заняла картина Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало». По словам экспертов, фильм настолько плох, что его создатели должны «публично» покаяться. На третьей строчке рейтинга оказалась лента «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.
Пятерку неудачных фильмов замыкают «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.