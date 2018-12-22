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10:21 (мск), источник: Известия

Ученые выяснили причину возникновения хронической усталости

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили одну из причин синдрома хронической усталости (СХУ).

Источник: AP 2018

Он может быть следствием гиперактивности иммунной системы, говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Psychoneuroendocrinology.

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По словам авторов работы, на сегодняшний день сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены. Однако специалисты давно предполагали, что болезнь имеет под собой не одну лишь психологическую основу, так как симптомы СХУ зачастую проявлялись у пациентов после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.

Команда под руководством профессора Кармине Парианта выяснила, что такое возможно в случае иммунной системы, склонной к гиперреакции. Ученые считают, что данный фактор обусловлен генетически.

В июле психологи из Тильбурского университета рассказали о том, почему путешественники во время отпуска чувствуют себя более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде.

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