Ученые выяснили причину возникновения хронической усталости
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили одну из причин синдрома хронической усталости (СХУ).
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили одну из причин синдрома хронической усталости (СХУ).
Он может быть следствием гиперактивности иммунной системы, говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Psychoneuroendocrinology.
По словам авторов работы, на сегодняшний день сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены. Однако специалисты давно предполагали, что болезнь имеет под собой не одну лишь психологическую основу, так как симптомы СХУ зачастую проявлялись у пациентов после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.
Команда под руководством профессора Кармине Парианта выяснила, что такое возможно в случае иммунной системы, склонной к гиперреакции. Ученые считают, что данный фактор обусловлен генетически.
В июле психологи из Тильбурского университета рассказали о том, почему путешественники во время отпуска чувствуют себя более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде.