Ученые выяснили причину возникновения хронической усталости

Источник: AP 2018

Он может быть следствием гиперактивности иммунной системы, говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Psychoneuroendocrinology.

По словам авторов работы, на сегодняшний день сам синдром и провоцирующие его факторы мало изучены. Однако специалисты давно предполагали, что болезнь имеет под собой не одну лишь психологическую основу, так как симптомы СХУ зачастую проявлялись у пациентов после сильной простуды или в результате вирусных инфекций.

Команда под руководством профессора Кармине Парианта выяснила, что такое возможно в случае иммунной системы, склонной к гиперреакции. Ученые считают, что данный фактор обусловлен генетически.