Какие подарки ждут россияне от друзей и родственников на Новый год
Ожидания россиян от новогодних подарков не совпадают с тем, что они на самом деле получают к празднику.
Ожидания россиян от новогодних подарков не совпадают с тем, что они на самом деле получают к празднику.
По данным Deloitte, 62% россиян хотели бы получить к Новому году деньги, 39% — туры, 37% — смартфоны. Также многие мечтают о ноутбуке или компьютере (36% респондентов), косметике (33%), шоколаде (31%) и ювелирных изделиях (29%).
Когда же люди получают в подарок деньги в виде предоплаченной карты (банковская карта с определенной суммой на счете, которую можно дарить), первым делом они покупают одежду и обувь, выяснил банк «Русский стандарт». Он проанализировал транзакции прошлогодних «новогодних» карт.
Согласно предновогоднему опросу банка «Хоум кредит», в этом году дарить подарки собираются 86,3% респондентов. В первую очередь это будут игрушки, косметика и парфюмерия, продукты (в том числе алкоголь и кондитерские изделия), одежда и электроника. А вот желанные многими туристические поездки подарят лишь 0,2% участников опроса, мобильный телефон — 3,7%. Ювелирные изделия и компьютеры также не самые популярные категории — их собираются дарить 5,6% и 1,8% респондентов соответственно.
«Наиболее популярной покупкой в преддверии Нового года среди клиентов
При этом траты на подарки граждане предпочли бы сократить, свидетельствует опрос «Хоум кредита»: в среднем респонденты собираются потратить на подарки 10 430 руб., что на 6,9% меньше, чем в прошлом году. Похожий опрос недавно проводил «Ромир»: 8% его участников хотят потратить меньше 1000 руб., 20% — от 1000 до 3000 руб., 22% — от 3000 до 5000 руб., 16% — от 5000 до 10 000 руб.
Наученные опытом россияне не полагаются на подарки и балуют сами себя. Самостоятельно сделать себе подарки в этом году собираются 74% мужчин и 80% женщин, показал опрос Deloitte. В основном это будут мобильные телефоны и косметика.