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12:49 (мск), источник: Ведомости

Какие подарки ждут россияне от друзей и родственников на Новый год

Ожидания россиян от новогодних подарков не совпадают с тем, что они на самом деле получают к празднику.

Источник: РИА "Новости"

По данным Deloitte, 62% россиян хотели бы получить к Новому году деньги, 39% — туры, 37% — смартфоны. Также многие мечтают о ноутбуке или компьютере (36% респондентов), косметике (33%), шоколаде (31%) и ювелирных изделиях (29%).

Когда же люди получают в подарок деньги в виде предоплаченной карты (банковская карта с определенной суммой на счете, которую можно дарить), первым делом они покупают одежду и обувь, выяснил банк «Русский стандарт». Он проанализировал транзакции прошлогодних «новогодних» карт.

На категорию «одежда и обувь» пришлось 23% от всех трат по таким картам. Держатели этих карт также активно тратили деньги в продуктовых магазинах (15% расходов), ресторанах и кафе (13%), магазинах косметики и электроники (по 7%).

Согласно предновогоднему опросу банка «Хоум кредит», в этом году дарить подарки собираются 86,3% респондентов. В первую очередь это будут игрушки, косметика и парфюмерия, продукты (в том числе алкоголь и кондитерские изделия), одежда и электроника. А вот желанные многими туристические поездки подарят лишь 0,2% участников опроса, мобильный телефон — 3,7%. Ювелирные изделия и компьютеры также не самые популярные категории — их собираются дарить 5,6% и 1,8% респондентов соответственно.

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«Наиболее популярной покупкой в преддверии Нового года среди клиентов Альфа-банка уже много лет остается книга», — делится директор процессингового центра Альфа-банка Сергей Брынин. По его словам, в предновогодний период растет и средний чек покупок в среднем на 10−15%. В этом году произошло то же самое, причем количество покупок снизилось, добавил представитель банка «Восточный». По его словам, увеличение среднего чека можно объяснить ростом цен за год.

При этом траты на подарки граждане предпочли бы сократить, свидетельствует опрос «Хоум кредита»: в среднем респонденты собираются потратить на подарки 10 430 руб., что на 6,9% меньше, чем в прошлом году. Похожий опрос недавно проводил «Ромир»: 8% его участников хотят потратить меньше 1000 руб., 20% — от 1000 до 3000 руб., 22% — от 3000 до 5000 руб., 16% — от 5000 до 10 000 руб.

По сравнению с опросом 2015 г. уменьшилось количество людей, тратящих на подарки более 5000 руб. и увеличилось число тех, кто-либо не планирует покупку подарков вовсе, либо собирается выделить на них менее 1000 руб.

Наученные опытом россияне не полагаются на подарки и балуют сами себя. Самостоятельно сделать себе подарки в этом году собираются 74% мужчин и 80% женщин, показал опрос Deloitte. В основном это будут мобильные телефоны и косметика.

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