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18:55 (мск), источник: Известия

В российских школах появятся две новые должности

В российских школах вводятся две новые должности — старший и ведущий учителя. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в субботу, 22 декабря.

Источник: Reuters

«Старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников», — рассказала Васильева «Российской газете».

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Она отметила, что стать старшим учителем можно только спустя пять лет работы в школе и после получения предварительно первой или высшей квалификационной категории. Стать ведущим учителем еще сложнее — здесь нужно 10 лет стажа и высшая квалификационная категория.

По словам Васильевой, главная цель нововведения заключается в том, чтобы восстановить связи между старшим и молодым поколениями учителей.

21 декабря сообщалось, что средняя зарплата учителя в московской школе составила 107,6 тыс. рублей в 2018 году.

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