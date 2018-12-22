В российских школах появятся две новые должности

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«Старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников», — рассказала Васильева «Российской газете».

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Она отметила, что стать старшим учителем можно только спустя пять лет работы в школе и после получения предварительно первой или высшей квалификационной категории. Стать ведущим учителем еще сложнее — здесь нужно 10 лет стажа и высшая квалификационная категория.

По словам Васильевой, главная цель нововведения заключается в том, чтобы восстановить связи между старшим и молодым поколениями учителей.