Ухудшение зрения может быть индикатором эмоционального выгорания

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В организме человека существует две системы восприятия визуальной информации: магноцеллюлярная и парвоцеллюлярная. Нейроны первой отвечают за восприятие формы, движения, глубины и малых различий в яркости наблюдаемых объектов. Нейроны второй системы ответственны за восприятие цвета, мелких деталей предметов и высокой контрастности окружающей среды. Взаимодействие этих двух визуальных систем обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и адекватную реакцию на внешние раздражители.

Ученые Института педагогики, психологии и социологии СФУ совместно с коллегой из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН провели исследование, в котором выяснили, как хронический стресс влияет на функционирование парвоцеллюлярного и магноцеллюлярного путей в человеческом организме.

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В эксперименте приняли участие 21 сотрудник и 20 студентов СФУ. На первом этапе исследователи, используя методику психолога Виктора Бойко, измеряли у испытуемых уровень профессионального выгорания. Участники должны были ответить «да» или «нет» на 84 вопроса о своем эмоциональном состоянии. По результатам тестирования их разделили по степени профессионального (эмоционального) выгорания: отсутствие выгорания, стадия формирования сопротивления и стадия сформированного сопротивления.

Кроме теста на эмоциональное выгорание, испытуемые также прошли исследование на контрастную чувствительность — способность глаза улавливать различие в яркости двух соседних объектов. Чем выше контрастная чувствительность, тем меньшие различия в яркости может уловить глаз. После этого ученые собрали данные обоих экспериментов воедино и проанализировали их.

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Оказалось, что испытуемые, находящиеся в фазе формирования сопротивления, имеют повышенную контрастную чувствительность по сравнению с участниками без профессионального выгорания. Участники, находящиеся в фазе сформированного сопротивления, напротив, показали уменьшение контрастной чувствительности по сравнению с людьми из двух других групп.