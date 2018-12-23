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05:47 (мск), источник: Индикатор

Ухудшение зрения может быть индикатором эмоционального выгорания

Российские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что хронический стресс в форме профессионального выгорания изменяет контрастную чувствительность глаз. Благодаря полученным результатам ученые лучше поймут влияние хронического стресса на организм человека и смогут предложить новые, более быстрые способы диагностики профессионального выгорания. Статья ученых опубликована в International Journal of Psychophysiology.

Источник: CC0/Pexels

В организме человека существует две системы восприятия визуальной информации: магноцеллюлярная и парвоцеллюлярная. Нейроны первой отвечают за восприятие формы, движения, глубины и малых различий в яркости наблюдаемых объектов. Нейроны второй системы ответственны за восприятие цвета, мелких деталей предметов и высокой контрастности окружающей среды. Взаимодействие этих двух визуальных систем обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и адекватную реакцию на внешние раздражители.

Ученые Института педагогики, психологии и социологии СФУ совместно с коллегой из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН провели исследование, в котором выяснили, как хронический стресс влияет на функционирование парвоцеллюлярного и магноцеллюлярного путей в человеческом организме.

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В эксперименте приняли участие 21 сотрудник и 20 студентов СФУ. На первом этапе исследователи, используя методику психолога Виктора Бойко, измеряли у испытуемых уровень профессионального выгорания. Участники должны были ответить «да» или «нет» на 84 вопроса о своем эмоциональном состоянии. По результатам тестирования их разделили по степени профессионального (эмоционального) выгорания: отсутствие выгорания, стадия формирования сопротивления и стадия сформированного сопротивления.

Кроме теста на эмоциональное выгорание, испытуемые также прошли исследование на контрастную чувствительность — способность глаза улавливать различие в яркости двух соседних объектов. Чем выше контрастная чувствительность, тем меньшие различия в яркости может уловить глаз. После этого ученые собрали данные обоих экспериментов воедино и проанализировали их.

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Оказалось, что испытуемые, находящиеся в фазе формирования сопротивления, имеют повышенную контрастную чувствительность по сравнению с участниками без профессионального выгорания. Участники, находящиеся в фазе сформированного сопротивления, напротив, показали уменьшение контрастной чувствительности по сравнению с людьми из двух других групп.

«В нашем исследовании на основании опытных данных показано, насколько сильно эмоциональное выгорание влияет на функционирование зрительных путей. Подводя итог, мы предлагаем рассмотреть функционирование парвоцеллюлярного и магноцеллюлярного путей в качестве биомаркера стресса. Это позволит с высокой точностью и быстротой определять стадию эмоционального выгорания человека», — говорит один из авторов работы, доцент СФУ Елена Федоренко.

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