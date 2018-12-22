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13:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Литовец создал фантастические скульптуры из мусора (видео)

Скульптурой из металла Артурас увлекся несколько лет назад.

Для мастера из Литвы Артураса Тамашаускаса старые часы, неработающие радиоприемники и выброшенные детали авто — на вес золота. Он тщательно собирает весь этот хлам, а затем создает из него удивительные металлические скульптуры в духе стимпанка.

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Артурас родился в городе Аникщяй на севере Литвы в 1963 году. Он вырос в семье учителей, которые увлекались музыкой и искусством. Мальчик тоже оказался с творческой жилкой. Он закончил художественное училище по специальности «художественная обработка металла». Сейчас мастер живет в Клайпеде со своей семьей. Он занимается дизайном и отделкой интерьеров.

Скульптурой из металла Артурас увлекся пару лет назад. «Мне приносит удовольствие то, что я могу взять выброшенный, бесполезный предмет и дать ему возможность существовать дальше в новой форме», — говорит скульптор.

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