Литовец создал фантастические скульптуры из мусора (видео)
Скульптурой из металла Артурас увлекся несколько лет назад.
Скульптурой из металла Артурас увлекся несколько лет назад.
Для мастера из Литвы Артураса Тамашаускаса старые часы, неработающие радиоприемники и выброшенные детали авто — на вес золота. Он тщательно собирает весь этот хлам, а затем создает из него удивительные металлические скульптуры в духе стимпанка.
Артурас родился в городе Аникщяй на севере Литвы в 1963 году. Он вырос в семье учителей, которые увлекались музыкой и искусством. Мальчик тоже оказался с творческой жилкой. Он закончил художественное училище по специальности «художественная обработка металла». Сейчас мастер живет в Клайпеде со своей семьей. Он занимается дизайном и отделкой интерьеров.
Скульптурой из металла Артурас увлекся пару лет назад. «Мне приносит удовольствие то, что я могу взять выброшенный, бесполезный предмет и дать ему возможность существовать дальше в новой форме», — говорит скульптор.
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