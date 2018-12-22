Соцсети охватил «снежный» флешмоб (фото)
Из снега можно слепить не только снеговика или крепость для игры в снежки. Было бы желание.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Из снега можно слепить не только снеговика или крепость для игры в снежки. Было бы желание.
Пользователи соцсетей делятся снимками снежных скульптур, вылепленных собственными руками. Их публикуют с тегом snowart.
На фото — снежные автомобили, «древнегреческие» скульптуры, туканы и попугаи, кошки и многое другое. Это работы самых обычных людей. Им далеко до мастерства профессиональных скульпторов, принимающих участие в фестивалях снежных скульптур. Но цель флешмоба — развлечься и создать праздничное настроение.
Ученые утверждают, что лепить снеговиков начали еще в доисторические времена, хотя первые письменные свидетельства о них относятся к 14 веку. В Средневековье снеговики были очень популярны. Из снега лепили христианских и исторических персонажей и даже устраивали фестивали скульптур.
Читайте также: