Ученые назвали три периода в жизни, когда человек наиболее одинок

Источник: РИА Новости

Специалисты проанализировали психологическое состояние участников в возрасте от 27 до 101 года. Для этого использовались три вида опросников, которые помогли оценить, чувствует ли человек себя «брошенным». При этом ученые подчеркивают, что такое самоощущение может не зависеть от реального круга общения.

Выяснилось, что чувство одиночества было обострено у участников в возрасте 27−30, 55−60, а также после 80 лет.

Исследователи отмечают, что в первой возрастной группе люди склонны критически оценивать выбранный жизненный путь, сравнивают себя с ровесниками и тем самым «отгораживаются» от окружающих. После 55 лет люди сталкиваются с серьезным ухудшением здоровья и чувствуют себя изолированными. После 80 лет одиночество может быть вызвано потерей многих близких и друзей.