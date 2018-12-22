Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты о последствиях санкций против РФ
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой)
Дочь Дженнифер Лопез снялась в новом клипе мамы
Канадский премьер сделал неоднозначное заявление о Путине
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой
Гордон недоумевает, почему русские не на коленях
Жена Газманова высказала личную позицию о завершении отношений
Возмущенные россияне уличили во лжи Скабееву
Российский корабль у берегов Крыма вызвал панику западных СМИ
Памела Андерсон обратилась к Путину - СМИ
Песков объяснил игнорирование Путиным 3 вопросов на конференции
Умерла актриса Алла Соколова
Украинский миллиардер Коломойский резко высказался о президенте
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
Умер миллиардер Игорь Минаков
Умерла актриса Алла Соколова
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
17:38 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали три периода в жизни, когда человек наиболее одинок

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего выявили три промежутка жизни человека, в которые он наиболее остро ощущает свое одиночество, сообщает WebMD.

Источник: РИА Новости

Специалисты проанализировали психологическое состояние участников в возрасте от 27 до 101 года. Для этого использовались три вида опросников, которые помогли оценить, чувствует ли человек себя «брошенным». При этом ученые подчеркивают, что такое самоощущение может не зависеть от реального круга общения.

Выяснилось, что чувство одиночества было обострено у участников в возрасте 27−30, 55−60, а также после 80 лет.

Исследователи отмечают, что в первой возрастной группе люди склонны критически оценивать выбранный жизненный путь, сравнивают себя с ровесниками и тем самым «отгораживаются» от окружающих. После 55 лет люди сталкиваются с серьезным ухудшением здоровья и чувствуют себя изолированными. После 80 лет одиночество может быть вызвано потерей многих близких и друзей.

Читайте также:

 Германия удивлена 'неожиданной сменой курса' в Вашингтоне
Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год
Девять горняков заблокированы в горящей шахте в Соликамске
Скандал на чемпионате России: как убирают конкурентов Тутберидзе
Астронавт заново учится ходить после полета в космос. Видео
«Где находились Содом и Гоморра?» Ученые пришли к новым выводам
Ваша милость. Истории пятерых россиян, амнистированных Путиным
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе КМ
Спорт
Год зимних видов: допинг Крушельницкого и грустный уход Ана Участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом, чудесный прорыв молодых российских лыжников, допинговый скандал с Александром Крушельницким, а также грустный конец карьеры Ана
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Популярные темы на «Детях»
Как снимали фильм "Золушка". 181
Страдания девочки-подростка )) 139
Много букв, спросить ещё совета и получить "тапки" и отписаться про операцию сыну 105
Сосиски) 98
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь