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18:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится самое дождливое место на Земле (фото)

Здесь тучи «бродят» прямо по улице, а корни деревьев сплетаются в живые мосты.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым влажным и дождливым местом на нашей планете является деревушка Маусинрам в индийском штате Мегхалая. В этом месте выпадает почти 12 метров осадков в год.

Влагу сюда несут муссоны с Бенгальского залива. С июня по сентябрь в Маусинраме идут нескончаемые обильные дожди. Местные жители прячутся от небесных потоков под традиционными зонтами Ксахи, сделанными из бамбука и банановых листьев.

После проливных дождей нередко бывают оползни. Камни с гор перекрывают дорогу, и местным жителям то и дело приходится их разбирать.

Из-за обилия влаги в почве деревья «приподнимают» корни над поверхностью, из-за чего местные леса напоминают мангры. Корни сплетаются между собой в живые мосты.

Название деревушки в переводе означает «земля облаков». Здесь очень часто плотная облачность, а тучи «бродят» очень низко — прямо над домиками и деревьями.

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