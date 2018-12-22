Где находится самое дождливое место на Земле (фото)

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым влажным и дождливым местом на нашей планете является деревушка Маусинрам в индийском штате Мегхалая. В этом месте выпадает почти 12 метров осадков в год.

Влагу сюда несут муссоны с Бенгальского залива. С июня по сентябрь в Маусинраме идут нескончаемые обильные дожди. Местные жители прячутся от небесных потоков под традиционными зонтами Ксахи, сделанными из бамбука и банановых листьев.

После проливных дождей нередко бывают оползни. Камни с гор перекрывают дорогу, и местным жителям то и дело приходится их разбирать.

Из-за обилия влаги в почве деревья «приподнимают» корни над поверхностью, из-за чего местные леса напоминают мангры. Корни сплетаются между собой в живые мосты.

Название деревушки в переводе означает «земля облаков». Здесь очень часто плотная облачность, а тучи «бродят» очень низко — прямо над домиками и деревьями.