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08:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: дети брянских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворителей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дети чиновников из города Клинцы, Брянская область, отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда. Соответствующую информацию распространил региональный портал «Клинцы. Инфо».

Источник: РИА Новости

По данным издания, в марте 2018 года 50 местных детей съездили на отдых в турецкий город Демре, ставший побратимом Клинцов. Поездка была оплачена из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной. Благотворительный фонд оказывает помощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.

В реальности, как утверждает портал, на отдых отправились дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

В прокуратуре Клинцов сообщили изданию «Брянские новости», что при распределении бесплатных путевок были допущены нарушения. В частности, местных жителей не уведомили об этой акции благотворительного фонда, а дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению, пояснили в надзорном ведомстве.

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Глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию «Брянск Today» заявил, что не видит никакой проблемы в этой ситуации, поскольку в Турцию, по его словам, поехали дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, среди них оказалась и дочь Шкуратов, поскольку она, по словам мэра, является победителем и призером соревнований по легкой атлетике.

Бывшая заммэра Клинцов Людмила Лубская в интервью «Клинцам. Инфо» заметила, что дети работников администрации также являются жителями Клинцов.

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