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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете. Запись выступления была опубликована на YouTube-канале «Хроника Туркменистана».

Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.

Публикация видеоролика вызвала гнев у пользователей видеохостинга. «Молодец, хотя бы народ песнями накормит», — возмутилась пользовательница. «Простые туркмены голодают, за мукой [стоит] очередь, люди ели с концы с концами сводят, [а] они поют», — поддержал ее другой комментатор. Также юзеры уличили туркенского лидера и его внука в неумении играть на музыкальных инструментах.

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Под видеозаписью отмечается, что президент Туркмении «регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие». Музыку для его песен пишет Керимгулы. Бердымухамедов ранее исполнял рэп-композицию, делал каверы на песни Джастина Тимберлейка и пел патриотические песни.

В середине октября стало известно, что жители регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом. В свою очередь, жителей провинции, закупающихся в столице республики Ашхабаде, на обратном пути отлавливали полицейские и выписывали им штрафы.

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