Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете. Запись выступления была опубликована на
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете. Запись выступления была опубликована на
Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.
Публикация видеоролика вызвала гнев у пользователей видеохостинга. «Молодец, хотя бы народ песнями накормит», — возмутилась пользовательница. «Простые туркмены голодают, за мукой [стоит] очередь, люди ели с концы с концами сводят, [а] они поют», — поддержал ее другой комментатор. Также юзеры уличили туркенского лидера и его внука в неумении играть на музыкальных инструментах.
Под видеозаписью отмечается, что президент Туркмении «регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие». Музыку для его песен пишет Керимгулы. Бердымухамедов ранее исполнял
В середине октября стало известно, что жители регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом. В свою очередь, жителей провинции, закупающихся в столице республики Ашхабаде, на обратном пути отлавливали полицейские и выписывали им штрафы.