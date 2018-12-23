Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети

Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.

Публикация видеоролика вызвала гнев у пользователей видеохостинга. «Молодец, хотя бы народ песнями накормит», — возмутилась пользовательница. «Простые туркмены голодают, за мукой [стоит] очередь, люди ели с концы с концами сводят, [а] они поют», — поддержал ее другой комментатор. Также юзеры уличили туркенского лидера и его внука в неумении играть на музыкальных инструментах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EnWE19Y1ABo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под видеозаписью отмечается, что президент Туркмении «регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие». Музыку для его песен пишет Керимгулы. Бердымухамедов ранее исполнял рэп-композицию, делал каверы на песни Джастина Тимберлейка и пел патриотические песни.