Как выглядят лучшие бесконечные бассейны (фото)
Невероятные оптические иллюзии в самых красивых уголках мира.
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Невероятные оптические иллюзии в самых красивых уголках мира.
В бесконечном, или безбортном бассейне вода переливается через один или несколько краев, и так создается впечатление, что у него нет границы.
Чаще всего такие бассейны устраивают в живописных местах, где край бассейна визуально сливается с видом на море, горы или небо.
Соорудить такой бассейн с оптической иллюзией — недешевое удовольствие, поэтому обычно их могут позволить себе только фешенебельные курорты.
Край бесконечного бассейна заканчивается водосливом. Он находится всего на несколько миллиметров ниже, чем уровень воды в водоеме. Вода переливается через водослив в водосборный бассейн, откуда снова перекачивается в основной бассейн.
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