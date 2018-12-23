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10:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят лучшие бесконечные бассейны (фото)

Невероятные оптические иллюзии в самых красивых уголках мира.

В бесконечном, или безбортном бассейне вода переливается через один или несколько краев, и так создается впечатление, что у него нет границы.

Чаще всего такие бассейны устраивают в живописных местах, где край бассейна визуально сливается с видом на море, горы или небо.

Соорудить такой бассейн с оптической иллюзией — недешевое удовольствие, поэтому обычно их могут позволить себе только фешенебельные курорты.

Край бесконечного бассейна заканчивается водосливом. Он находится всего на несколько миллиметров ниже, чем уровень воды в водоеме. Вода переливается через водослив в водосборный бассейн, откуда снова перекачивается в основной бассейн.

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