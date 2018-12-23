В Дании построили дом-волну (фото)
Днем здание отражается в воде, а ночью его силуэт напоминает горы.
Днем здание отражается в воде, а ночью его силуэт напоминает горы.
Современная архитектура не должна быть скучной. С этим полностью согласны в архитектурном бюро Henning Larsen Architects. В компании обнародовали снимки жилого комплекса в форме волны, построенного на берегу в датском городе Вайле.
Общая площадь комплекса, который состоит из пяти корпусов, — 14 тысяч квадратных метров. Его начали возводить еще в 2006 году, но в 2008 строительство приостановили
Незавершенность не помешала зданию привлечь внимание международных экспертов, которые оценили проект и даже присудили ему победу в престижном конкурсе Civic Trust Award. Это была первая архитектурная награда Дании в этом конкурсе за 50 лет. К объекту вернулись только в 2015-м и к декабрю 2018-го проект завершили.
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