Что готовят повара Букингемского дворца

Источник: AFP 2018

Что приготовят королевские повара для всего семейства Виндзоров, можно только догадываться. Однако они не жадные — и уже успели поделиться рецептами.

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В праздничные дни на королевской кухне кипит работа. Повара резиденции Елизаветы II в Сандрингеме уже давно продумали рождественское меню. Что подадут гостям на рождественский ужин, пока неизвестно, но ничто не помешает нам почерпнуть несколько идей для своего праздничного меню из королевской поваренной книги.

В канун Рождества особенно актуально имбирное печенье — рецепт, по которому его готовят для британских монархов, опубликован на портале Royal Central. Вам нужно просеять 200 граммов муки вместе со специями — чайной ложкой молотого имбиря и чайной ложкой пряничной смеси. Ее точный состав королевская пекарня не раскрывает, однако пряности можно варьировать по своему вкусу — к непременной корице добавить мускатный орех, бадьян, молотую гвоздику и кардамон в разных пропорциях.

Сухие ингредиенты нужно перетереть в крошку вместе со 100 гр сливочного масла, а затем добавить 45 мл молока. Прежде чем приступать к выпеканию, стоит дать тесту полежать.

«Вы можете раскатать тесто, вырезать из него печенье и положить в морозильник хотя бы на час. Так печенье гарантированно сохранит свою форму», — советует один из шеф-поваров королевской пекарни.

«Всегда лучше дать тесту отдохнуть, поэтому будет здорово, если вы сможете оставить его на ночь», — делится секретами придворный пекарь.

Раскатайте тесто толщиной примерно 3 мм и оставьте в духовке при температуре 180 градусов до полного высыхания — минут на 10−12. Готовое печенье можно украсить сахарной глазурью, шоколадом, орехами и прочими добавками на свой вкус.

В качестве основного блюда стоит присмотреться к зажаренной курице.

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Для этого вам понадобится охлажденное мясо целой птицы, которому рекомендуют дать полежать одну ночь на нижней полке открытого холодильника, но вряд ли вы станете это делать. Разогрейте духовку до 180 градусов, смешайте 150 граммов размягченного сливочного масла с раскрошенной булочкой бриошь и 7−8 веточками тимьяна. Добавьте соль, перец, и полученной смесью аккуратно промажьте курицу под кожей, не срывая ее, после чего приправьте сверху морской солью.

Внутрь птицы поместите дольки двух луковиц чеснока, половинку лимона и тимьян. Положите курицу на противень, налейте в него 250 мл куриного бульона, накройте фольгой и оставьте в разогретой духовке. Через час снимите фольгу, смажьте курицу сливочным маслом. Увеличьте температуру до 220 градусов и оставьте жариться еще на 10−15 минут до золотистой корочки.

Для тех, кто собирается отмечать праздники за городом и может позволить себе готовить на природе, есть отличный рецепт ребрышек на гриле, которыми угощали гостей на свадьбе принца Гарри.

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Приправьте мясо морской солью, черным перцем, тростниковым сахаром и паприкой, оставьте на слабом огне мясной стороной на два часа. Далее смешайте ложку паприки с ложкой тростникового сахара, добавьте 200 мл яблочного сока, 100 мл бурбона и 75 мл растительного масла. Полученной смесью с помощью кисти смажьте мясо с обеих сторон и жарьте до готовности, периодически переворачивая. Огонь можно прибавить, однако учтите, что чем дольше вы будете держать их на огне (но не более двух часов), тем сочнее и нежнее получатся ребра.

Если вам необходим и десерт, рекомендуем присмотреться к легкому, но изысканному рецепту грушевого пирога, которым кормили гостей в Букингемском дворце на одном из ужинов Елизаветы II. Для начала вам нужно выстлать дно формы диаметром 23 см песочным тестом, положить под пресс и выпекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Далее снимите пресс, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте выпекаться еще 10 минут.