Как не поссориться с близкими в новогодние праздники. 10 способов
После череды предновогодних вечеринок и масштабной закупки подарков к моменту наступления самого праздника многие из нас подходят уставшими и раздраженными.
После череды предновогодних вечеринок и масштабной закупки подарков к моменту наступления самого праздника многие из нас подходят уставшими и раздраженными.
Недавние социологические исследования показывают, что период новогодних праздников — очень напряженное время, и редко кому в эти дни удается сохранить мир в семье. Согласно оценкам социологов, в день Рождества в среднестатистической британской семье происходит по меньшей мере пять ссор.
Однако сохранить мир и предотвратить возникновение конфликтов — вполне выполнимая задача. У нас для вас есть 11 способов, которые помогут вам снизить накал страстей и избежать стычек с близкими, о которых вы можете впоследствии пожалеть.
Время от времени все мы признаем, что сожалеем о слишком большом количестве выпитого глинтвейна. Алкоголь провоцирует химические изменения в нашем мозге,
Профессор Макморран из Университета Ноттингема предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших поступков и слов. Если нас пытаются спровоцировать, когда мы пьяны, мы склонны игнорировать последствия «попадания на удочку». Наша неосмотрительность может привести к бурной реакции со стороны людей, от которых мы ничего подобного не ждем.
Если вы понимаете, что напряжение за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.
Приготовление блюд к праздничному столу — это тяжелый труд. И повесить эту работу на одного человека означает, что его настроение будет сильно испорчено, а это гораздо хуже, чем переварившийся суп.
Предложите
С учетом больших расходов накануне и во время праздников, вы можете оказаться стеснены в средствах.
Финансовые неурядицы могут стать серьезным источником стресса и напряжения. Разумным было бы снизить это напряжение, заранее договорившись о бюджете на подарки.
Это может быть джем или соус, или подарок в виде одного дня работы в качестве няни, или предложение собственных услуг гида по местным пабам.
Будьте дипломатичны, когда разворачиваете подарки. Это может быть пароварка, или рожок для обуви, или коврик для ванной с изображением сцены из «Звездных войн».
Просто улыбнитесь и скажите: «Это как раз то, что я хотел!». Такая реакция послужит хорошим примером и для детей.
И помните: вы всегда можете передарить нежелательный презент.
Если вы устали, скорее всего, вы будете мрачным и раздраженным.
Это происходит потому, что, когда вы недосыпаете, миндалевидное тело — та область мозга, которая отвечает за контроль над эмоциями, — становится гиперактивной.
Гиперактивность миндалевидного тела приводит к тому, что префронтальная кора (отдел коры больших полушарий головного мозга, отвечающий за логику и принятие решений) выключается.
И что в итоге? Мы становимся более неуправляемыми, эмоциональными и, скорее всего, взорвемся в самый разгар семейного ужина.
А если вы себя чувствуете сонным в течение дня, попробуйте найти время ненадолго прилечь в течение дня.
Сделайте
Когда вы делитесь
Проанализируйте причины ваших ссор. Действительно вам так важно, как подавать на стол картофель? Или что сейчас показывают по телевизору?
Если вас
Также постарайтесь избегать тем, которые обычно вызывают накал страстей, будь то политика, футбол или дележ плитки шоколада.
Если дела идут неважно, самое время выйти на свежий воздух.
Кислород и солнечный свет повышают уровень гормона радости — серотонина. Чем больше серотонина вырабатывает ваш организм, тем лучше у вас настроение и тем расслабленнее вы себя чувствуете.
Если у вас нет возможности выйти на улицу, есть другой способ: налейте себе чашку чая и побудьте несколько минут в тишине или поговорите по телефону с друзьями.
Настольная игра или игра в карты может быть очень неплохим развлечением, но есть тонкая грань между соревновательным духом и открытой агрессией.
Не беритесь за это непростое мероприятие, если вы не уверены в том, что все участники способны добраться до финала без истерик и взаимных обид.
Новый год и Рождество — это время, когда мы позволяем себе немного погрузиться в мечты, а наши ожидания могут стать нереалистичными. Также это время чрезмерной рефлексии, когда любая проблема в нашем сознании может представиться огромной и поглотить все наше внимание, и даже ввести нас в депрессию.
Это время также может оказаться очень тяжелым для тех, кто потерял близкого человека, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, страдает от
Исследование, проведенное британской благотворительной организацией Samaritans, показало, что почти половина опрошенных чувствуют себя подавленными в праздники
Будьте терпеливы и внимательны к людям, которые вас окружают. Если вы чувствуете себя подавленным или испытываете тревогу, постарайтесь позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи.