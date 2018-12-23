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16:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Свадебные бороды: женихи делятся забавными фото с торжества

Украшать бороды цветами стали давным-давно, но теперь это уже не шутка, а самый настоящий свадебный тренд.

Впервые «цветочные бороды» появились в соцсетях в 2016 году. Мужчины принимали участие в флешмобе и украшали бороды цветами или дорисовывали «декор» в фоторедакторе.

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В конце 2018 года этот тренд переживает новую волну популярности. Но если раньше к нему относились с юмором, то теперь все очень серьезно.

Женихи по наущению стилистов стали украшать бороды цветами для свадебного торжества. Украшения при этом подбирают так, чтобы они гармонировали с платьем и свадебным букетом невесты и ее подружек.

Конечно, никто из мужчин не отправляется в таком виде под венец, но вот для снимков позируют с удовольствием. Фотографы признаются, что это их любимый свадебный прием, и часто берут его на вооружение.

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