Свадебные бороды: женихи делятся забавными фото с торжества
Украшать бороды цветами стали
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Украшать бороды цветами стали
Впервые «цветочные бороды» появились в соцсетях в 2016 году. Мужчины принимали участие в флешмобе и украшали бороды цветами или дорисовывали «декор» в фоторедакторе.
В конце 2018 года этот тренд переживает новую волну популярности. Но если раньше к нему относились с юмором, то теперь все очень серьезно.
Женихи по наущению стилистов стали украшать бороды цветами для свадебного торжества. Украшения при этом подбирают так, чтобы они гармонировали с платьем и свадебным букетом невесты и ее подружек.
Конечно, никто из мужчин не отправляется в таком виде под венец, но вот для снимков позируют с удовольствием. Фотографы признаются, что это их любимый свадебный прием, и часто берут его на вооружение.
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