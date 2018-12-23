В Клинцах объяснили, почему дочь главы города поехала в Турцию бесплатно

Источник: РИА Новости

«То, как подается, что дети по путевкам ездили, это не совсем достоверно. С 20 по 27 марта в городе-побратиме Демре проводились мероприятия, посвященные увековечиванию памяти Андрея Карлова… И, соответственно, было письмо от фонда, что просим вас предоставить делегацию в составе 50 юнармейцев», — рассказал Морозов.

По его словам, в составе делегации должен быть представитель муниципального образования. Таким образом в делегации оказался мэр города Клинцы Олег Шкуратов. Морозов также подтвердил, что в среди отправленных на отдых детей была дочь мэра.

«Она человек заслуженный, спортсмен, неоднократный победитель областных и муниципальных соревнований. Ну и несколько было детей рядовых сотрудников, которые работают и в отделе образования, и в отделе культуры. У них тоже одаренные дети», — добавил он.

Кандидатуры были согласованы

Собеседник агентства уточнил, что дети работают волонтерами. Для бесплатного отдыха в Турции их выбирал координационный совет. Благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова согласовал все кандидатуры.

Морозов подчеркнул, что при формировании делегации не ставилось вопроса, чтобы в Демре поехали дети из малоимущих семей или дети-инвалиды.

«Эта тема не поднималась абсолютно», — заявил он.

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Кроме того, Морозов отметил, что сотрудница городской администрации, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уволилась по собственному желанию.

Поездка в Турцию

Поездка 50 детей из брянского города Клинцы в турецкий город Демре была организована в марте благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.