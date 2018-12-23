Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ

Источник: Агентство «Москва»

Какие услуги подорожают? Что делать, если платеж не по карману? Об этом рассказала на «горячей линии» в «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева.

В чем особенности роста тарифов в 2019 году?

Светлана Разворотнева: Если раньше у нас этот платеж повышался в середине года — в июле, и один раз, то в будущем году он будет повышен два раза. Первое повышение — с 1 января на 1,7 процента в среднем по стране. Следующее повышение у нас состоится в июле. В июле тарифы повысятся на 2,4 процента в среднем по стране.

Есть гарантия, что регионы еще не повысят платежи?

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Светлана Разворотнева: Предельный их размер ограничивается правительством. Было поручение президента о том, что платежи не должны превышать рост инфляции. Все последние годы этого поручения придерживались. Платеж по стране рос на четыре процента в среднем, хотя предельный рост по каждому региону определяется правительством. Опережающими темпами росли платежи в Москве и Санкт-Петербурге. Но при этом в отдельных регионах, например, на Северном Кавказе, они росли медленнее, чем по всей стране.

В это повышение вошли все платежи?

Светлана Разворотнева: Не вошла плата за вывоз мусора, она вводится с 1 января 2019 года. Большинство регионов перейдут с 1 января на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, плата за мусор появится новой строчкой в разделе «плата за коммунальные ресурсы». При этом мы подозреваем, из строки «содержание…» эту плату выведут не полностью. Потому что за управляющей компанией все равно остается обязанность по обслуживанию, к примеру, контейнерных площадок.

То, что тарифы повышают в два этапа, это хорошо или плохо?

Светлана Разворотнева: Конечно, это хорошо, в первую очередь для ресурсоснабжающих организаций. Если бы это повышение не было двухэтапным, а только с 1 июля — как обычно, то у них бы возник кассовый разрыв: НДС с 1 января повысился, а тариф не изменился.

Будут ли повышать в 2019 году взносы на капремонт?

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Светлана Разворотнева: Это зависит от региона. Такое решение региональный орган может принимать когда угодно. В Москве, Московской и Ростовской областях уже сейчас взносы повысили, в других регионах тоже постепенно идет повышение. Но оно не одномоментное, не по всей стране, каждый регион самостоятельно оценивает свои потребности.

Некоторым регионам придется принимать решение: повышать тариф или субсидировать фонд капремонта.

Есть ли нехватка средств в сфере капремонта?

Светлана Разворотнева: Ситуация финансовой устойчивости региональных операторов капремонта вызывает серьезное беспокойство. Некоторым регионам придется принимать решение: повышать тариф или субсидировать фонд капремонта из своих денег.

Экономически обоснованный тариф сейчас составляет в среднем 13 рублей с квадратного метра жилья, а у нас установлен 7−8 рублей с метра.

Ситуация очень разная в зависимости от территории. Даже при сборе, превышающем 90 процентов, большинству регионов (за исключением Москвы) не хватает средств на полноценное выполнение программы. А есть регионы, в которых деньги лежат на счетах и не используются. Это Краснодарский, Забайкальский и Красноярский края, Тверская, Сахалинская, Амурская и Иркутская области, Республики Бурятия и Саха (Якутия).

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Валентина, Михайловский район, Алтайский край: В поселке Малиновое озеро услугу по теплоснабжению в районе оказывают два вновь созданных муниципальных унитарных предприятия, предыдущие обанкротились. В декабре подняли плату за отопление с 2004 рублей до 2831 и 3087 рублей. Насколько они имеют право поднимать платеж?

Светлана Разворотнева: Кроме тех повышений платежа, которые устанавливает правительство РФ и которые устанавливаются на региональном уровне, орган местного самоуправления может утвердить дополнительную надбавку к тарифу. Хотя это, конечно, странная история. Обычно такие решения принимаются, когда повышают тарифы на другие ресурсы. В этом году это было в июле. Но есть экономическая правда жизни. Когда предприятие работает, к примеру, на угле, это действительно очень дорого. И здесь вроде бы все по закону сделано. Тарифы защищены на уровне регионального регулятора. Но если вы получаете мало, а платите много, должен действовать такой институт социальной защиты, как жилищная субсидия. Больше 22 процентов от совокупного дохода семьи за коммуналку вы платить не должны.

Екатерина: Мы купили квартиру, и в ней есть счетчики. Никаких документов хозяин не передал. Можно ли эту информацию где-то получить?