Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Источник: РИА "Новости"

Васильева отметила высокую автономность школ. По ее мнению, объем и содержание домашних заданий являются ответственностью конкретных образовательных организаций и конкретных педагогов.

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«Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2−3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4−5-х классах допускается максимум два часа, в 6−8-х — 2,5 часа, в 9−11-х — до 3,5 часа», — заявила министр.

Помимо этого, Васильева отметила, что нынешние школьники плохо владеют функциональным чтением. «Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать его, анализировать. Как следствие — могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, дети начинают проводить за уроками весь вечер», — отметила она.

Министр предложила в качестве решения родителям вновь начать читать книжки своим детям вместо выдачи им электронных гаджетов.

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В этом же интервью Васильева призвала разгрузить учащихся средних учебных заведений от домашних заданий на время новогодних праздников. «Я считаю, что не надо этого делать. Мы и так загружены и перегружены, поэтому праздник — тем более новогодний — должен быть праздником», — пояснила она.