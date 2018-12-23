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22:11 (мск), источник: Известия

Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о предельных допустимых объемах домашнего задания для школьников. Об этом чиновник заявила в интервью «Российской газете» в воскресенье, 23 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Васильева отметила высокую автономность школ. По ее мнению, объем и содержание домашних заданий являются ответственностью конкретных образовательных организаций и конкретных педагогов.

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«Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2−3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4−5-х классах допускается максимум два часа, в 6−8-х — 2,5 часа, в 9−11-х — до 3,5 часа», — заявила министр.

Помимо этого, Васильева отметила, что нынешние школьники плохо владеют функциональным чтением. «Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать его, анализировать. Как следствие — могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, дети начинают проводить за уроками весь вечер», — отметила она.

Министр предложила в качестве решения родителям вновь начать читать книжки своим детям вместо выдачи им электронных гаджетов.

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В этом же интервью Васильева призвала разгрузить учащихся средних учебных заведений от домашних заданий на время новогодних праздников. «Я считаю, что не надо этого делать. Мы и так загружены и перегружены, поэтому праздник — тем более новогодний — должен быть праздником», — пояснила она.

19 декабря в интервью «Известиям» министр просвещения заявила, что ее ведомство в настоящее время занимается составлением психологического портрета современного школьника. По ее словам, мир изменился, а последние исследования такого рода проводились 30 лет назад.

Психологический портрет современного школьника
Во время загрузки произошла ошибка.
10 декабря© Ньюстюб
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