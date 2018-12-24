Репрессиям засчитан перегиб
Суд отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову по поводу его высказывания о Большом терроре.
Суд отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову по поводу его высказывания о Большом терроре.
В Москве суд отказал бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову в иске к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете». Господин Бортников в интервью газете заявил, что массовые расстрелы во время Большого террора были «перегибами на местах». Господин Степанов с этим не согласен и доказывал обратное на примере своей семьи. По меньшей мере 20 его родных были репрессированы. Ранее интервью главы ведомства вызвало критику со стороны правозащитников и историков.
В иске, поданном в Савеловский районный суд Москвы, бывший следователь Игорь Степанов требовал опубликовать его мнение о массовых расстрелах в том же объеме и на тех же страницах, которые занимало интервью с директором ФСБ России Александром Бортниковым. Интервью с заголовком «ФСБ расставляет акценты» вышло в декабре 2017 года на первой полосе «Российской газеты» и продолжилось внутри на 4-й и 5-й страницах. Директор ведомства, в частности, заявил, что массовые репрессии 30-х годов прошлого века были результатом «перегибов в работе
Напомним, точное количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937−1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям.
В суд господин Степанов пришел с доказательствами — документами о своих репрессированных родных. По меньшей мере 20 человек из его семьи (священники, пономари, а также один директор школы) были арестованы, а затем сосланы или расстреляны. Он потребовал от «Российской газеты» или представить доказательства, подтверждающие слова господина Бортникова, или опубликовать опровержение, но получил отказ. Представители редакции пояснили ему, что в интервью приведено личное мнение гражданина Бортникова об определенных аспектах истории России в XX веке. «Не согласившись с этим отказом и полагая, что изложенное в материале объяснение причин репрессий ведет к искажению восприятия реально произошедших событий, я потребовал от «Российской газеты» предоставить возможность высказать иное мнение, но тоже получил отказ», — говорит господин Степанов.
«Заявление господина Бортникова означает, что государство не виновато, что у нас нет жертв политических репрессий, а есть отдельные потерпевшие», — пояснил «Ъ» президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, выступивший на суде представителем господина Степанова. Он отметил, что никто от ФСБ не явился в суд, а судья Светлана Лысенко отказалась вызывать господина Бортникова в качестве свидетеля. «Представители «Российской газеты» заявляли, что высказанное — это личное мнение интервьюируемого, и апеллировали к статье 29 Конституции (свобода мысли и слова), — рассказал господин Гозман.— А мы говорили, что это не так, что Бортников выступает от лица всего ведомства.
Зампред совета
Судья в иске отказала. «Буду подавать апелляцию», — отметил господин Степанов.
Анастасия Курилова