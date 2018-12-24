Репрессиям засчитан перегиб

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве суд отказал бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову в иске к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете». Господин Бортников в интервью газете заявил, что массовые расстрелы во время Большого террора были «перегибами на местах». Господин Степанов с этим не согласен и доказывал обратное на примере своей семьи. По меньшей мере 20 его родных были репрессированы. Ранее интервью главы ведомства вызвало критику со стороны правозащитников и историков.

В иске, поданном в Савеловский районный суд Москвы, бывший следователь Игорь Степанов требовал опубликовать его мнение о массовых расстрелах в том же объеме и на тех же страницах, которые занимало интервью с директором ФСБ России Александром Бортниковым. Интервью с заголовком «ФСБ расставляет акценты» вышло в декабре 2017 года на первой полосе «Российской газеты» и продолжилось внутри на 4-й и 5-й страницах. Директор ведомства, в частности, заявил, что массовые репрессии 30-х годов прошлого века были результатом «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах». По мнению Игоря Степанова, если все так и было, то чекисты «перегнули на местах миллионы раз». «Я хотел дать оценку этой попытки Бортникова оправдать органы НКВД и переложить ответственность с государства на конкретных исполнителей», — пояснил «Ъ» господин Степанов.



Напомним, точное количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937−1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям.

По подсчетам международного общества «Мемориал» , общее число репрессированных, в том числе раскулаченных и насильственно перемещенных, может достигать 12 млн человек, из них не менее 1 млн человек было расстреляно в годы Большого террора. На данный момент исследователи установили имена более 3,1 млн человек, попавших под репрессии.

В суд господин Степанов пришел с доказательствами — документами о своих репрессированных родных. По меньшей мере 20 человек из его семьи (священники, пономари, а также один директор школы) были арестованы, а затем сосланы или расстреляны. Он потребовал от «Российской газеты» или представить доказательства, подтверждающие слова господина Бортникова, или опубликовать опровержение, но получил отказ. Представители редакции пояснили ему, что в интервью приведено личное мнение гражданина Бортникова об определенных аспектах истории России в XX веке. «Не согласившись с этим отказом и полагая, что изложенное в материале объяснение причин репрессий ведет к искажению восприятия реально произошедших событий, я потребовал от «Российской газеты» предоставить возможность высказать иное мнение, но тоже получил отказ», — говорит господин Степанов.



«Заявление господина Бортникова означает, что государство не виновато, что у нас нет жертв политических репрессий, а есть отдельные потерпевшие», — пояснил «Ъ» президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, выступивший на суде представителем господина Степанова. Он отметил, что никто от ФСБ не явился в суд, а судья Светлана Лысенко отказалась вызывать господина Бортникова в качестве свидетеля. «Представители «Российской газеты» заявляли, что высказанное — это личное мнение интервьюируемого, и апеллировали к статье 29 Конституции (свобода мысли и слова), — рассказал господин Гозман.— А мы говорили, что это не так, что Бортников выступает от лица всего ведомства.

И заголовок «ФСБ расставляет акценты» также подчеркивает, что в статье озвучивается мнение органа, а не конкретного человека. Также нет приписки о том, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции".