«Не экономить на качестве». Как выбирает продукты глава Роспотребнадзора?

Источник: РИА "Новости"

Питаться здорово

Елена Плотникова, «АиФ»: Анна Юрьевна, на подходе Новый год. Без каких продуктов вы не мыслите новогодний стол? И, главное, как их выбираете?

Анна Попова: Новогодний стол — скорее часть праздничного ритуала, а не повод переедать, да еще и в непривычное для организма время. В праздники лучше придерживаться привычного режима питания.

Лучшие рекомендации — это рекомендации ученых-диетологов. Они говорят, что полноценный завтрак должен быть питательным, а обед — с акцентом на суп, который даст чувство сытости, и при этом без лишних калорий.

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Что касается блюд на Новый год, то для меня первая ассоциация из детства — это, конечно, же запах мандаринов и их сладкий вкус. Лучше если они будут отечественные или выращенные у наших ближайших соседей.

Но, если вы готовите полноценный стол, то конечно важно правильно выбрать блюда. Важно проверить, чтобы на маркировке любой продукции было сказано, из чего она изготовлена, какая пищевая ценность, какую пользу здоровью может принести, проверьте, соблюдаются ли условия хранения продукта, не истек ли срок годности. Если в вашей семье есть взрослые и дети, у которых противопоказания для употребления в пищу тех или иных продуктов или аллергия, этикетку нужно читать крайне внимательно.

Главное, чего не должно случиться после новогоднего стола, — это ухудшение состояния здоровья.

— А что вы принципиально не покупаете на новогодний стол для своей семьи?

— Не покупаю готовые продукты: салаты и полуфабрикаты. В этот день можно все сделать самим, всем вместе, красиво украсить блюда. Главное, делать это накануне праздника, потому что хранить готовые блюда, даже в холодильнике, можно очень недолго. Не больше нескольких часов.

— Недавнее исследование показало, что россияне в 2018 сильно ограничивают траты на Новый год. На каких продуктах для новогоднего стола точно не стоит экономить?

— В России существует традиция: к празднику приготовить все лучшее. Экономить или не экономить, каждый должен решить сам, но сделать новогодний стол легким, без жирного, соленого и жареного, вполне можно. Это, как правило, позволяет и сэкономить.

Конечно же, нельзя экономить на качестве и безопасности продуктов.

Даже привлекательная цена не должна стать поводом для покупки, особенно на стихийных рынках, — у вокзалов, у станций метро, в подземных переходах — где качество и безопасность никто не гарантирует. Стоит ли рисковать здоровьем?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова | Источник: РИА "Новости"

Мандарин не болеет гриппом

— Все больше на прилавках мандаринов из Китая. Покупать их потребители опасаются. Вы проводили проверку китайских цитрусовых?

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— Слух о том, что китайские мандарины якобы заражены опасными вирусами, — в том числе особым видом гриппа — наши ученые-вирусологи не подтверждают. Известно, что грипп передается воздушно-капельным путем, им можно заразиться в местах скопления большого количества людей, если среди них будут уже заболевшие, например, в транспорте, в том числе через грязные поручни. Но нельзя заразиться, съев мандарин.

Что же касается безопасности этих цитрусовых, то, согласно требованиям РФ и ЕАЭС, вся пищевая продукция, в том числе из Китая, перед ее продажей потребителю проходит проверку. Чтобы выбрать качественные мандарины, нужно не приобретать их «с рук», особенно вдоль автомобильных дорог, в магазине убедиться, что на товар есть вся необходимая документация, подтверждающая качество и безопасность продукции, а сама торговая точка оборудована стеллажами и вывеской.

Сами фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

А если вы не хотите заболеть гриппом, то главное — это сделать прививку, пока еще не поздно.

— В новогодние праздники многие травятся алкоголем. Как не купить контрафакт?

— Приобретать напитки в крупных торговых сетях, специализированных алкогольных магазинах, магазинах, в которых работает система ЕГАИС, позволяющая контролировать продажи спиртного. Лучше отдавать предпочтение известным маркам и обращать внимание на цену. По закону минимальная цена на водку в бутылке 0,5 л составляет 205 рублей.

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Обратите внимание на наклейку: на бутылке должна быть наклеена акцизная марка, причем ровно и плотно, все надписи — четкие и хорошо читаемые. Рассмотрите этикетку. Как правило, на заводе её наклеивают при помощи клея, который наносится в несколько полосок. Одним из поводов для сомнений в легальности продукта может быть этикетка, покрытая клеем с тыльной стороны полностью.

Проверьте пробку: она не должна прокручиваться. Сейчас все легальные производители в связи с большим количеством подделок стараются как можно сильнее защитить свой продукт, поэтому пробки они делают максимально сложными, с рассекателями.

Важно напомнить, что в нашей стране запрещена продажа алкогольной продукции дистанционным способом, к примеру, через интернет.

Вместо сладкого — книги

— Каждый год Роспотребнадзор дает рекомендации по выбору сладких подарков детям. Какие проблемы чаще всего выявляются вами у подобных наборов?

— Прежде чем вручить подарок ребенку, надо посмотреть на целостность упаковки, срок годности и состав. Кондитерские изделия для детей, которые входят в подарок, не должны содержать алкоголя, горького шоколада, должны иметь мелкоштучную упаковку.

Важно убедиться, что в подарочном наборе нет продуктов, которые противопоказаны вашему ребенку. Мы ежегодно предупреждаем, что, выбирая сладкий новогодний подарок ребенку, необходимо избегать ярко окрашенных карамелек и мармелада.

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Если вашему ребенку меньше 3 лет, то для таких детей лучшие сладости — зефир, пастила, мармелад, печенье. Шоколад лучше оставить для детей более старшего возраста. При этом количество кондитерских изделий не должно превышать 1−2 штук в день (для детей дошкольного возраста), 3−4 штук (для детей школьного возраста).

Если новогодний подарок находится в мягкой игрушке, то игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы мягконабивной игрушки должны быть прочными. Кроме того, на эту игрушку должна быть отдельная маркировка.

— Вы устраиваете горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году. С какими проблемами сталкиваются потребители?

— Уже поступило более 1 000 обращений за консультациями. Больше всего потребителей интересует безопасность сладостей в подарках. На втором месте — обращения по вопросам качества и безопасности одежды и обуви, третье место — по вопросам качества и безопасности сладких подарков с игрушками, карнавальной одежды и новогодних костюмов. Также задают вопросы, касающиеся качества и безопасности детских игрушек.

Кроме того, поступают обращения по вопросам качества и безопасности электронных игрушек, гаджетов, одежды для обучающихся, ранцев, портфелей, школьно-письменных принадлежностей, учебных пособий и учебников, издательской книжной и журнальной продукции, велосипедов, колясок, мебели, детского питания.

— Вы уже давно подготовили законопроект, предусматривающий уголовное наказание за продажу фальсификата. На какой он сейчас стадии?

— В законопроекте мы предлагаем ввести ответственность за фальсификацию пищевых продуктов. Еще строже наказывать за нарушения при организации питания в дошкольных, медицинских и оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания. Штрафовать от 1 до 3 млн рублей.

— Есть мнение, что потребители в России куда меньше защищены, чем в Европе и США. Это так или нет? Чего нам не хватает? А чему Европа и Америка могут у нас поучиться в данной сфере?

— С уверенностью можно сказать, что данное мнение ошибочно, поскольку законодательство о защите прав потребителей объективно стало неотъемлемой частью российской правовой системы, а его эволюционное развитие определяет постулат, сформулированный в одном из постановлений Конституционного суда Российской Федерации еще в 1999 году: гражданин как экономически слабая сторона нуждается в особой защите своих прав.

Свидетельств того, что государство вопросам защиты прав потребителей уделяет повышенное внимание не на словах, а на деле, много.

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В 2012 и 2017 году вопросы состояния дел в этой сфере и перспективные направления развития сложившейся национальной системы защиты прав потребителей рассматривались на специальных заседаниях президиума Государственного совета Российской Федерации под председательством президента нашей страны.

В прошлом году правительством Российской Федерации были утверждены сразу два нормативных правовых акта из разряда документов стратегического планирования, самым непосредственным образом касающихся защиты прав и интересов потребителей: это Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года и Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017−2023 годы, одной из главных целей которой является создание системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Закон «О защите прав потребителей» регулярно обновляется, «прирастая» новыми нормами, призванными соразмерно изменениям, происходящим на потребительском рынке, обеспечивать адекватный уровень защиты потребительских прав в современных реалиях.

Что касается второй части вопроса: у нас действительно есть чему поучиться! Российский опыт обеспечения защиты прав потребителей вызывает неподдельный интерес и находит отклик у коллег как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. Достаточно сказать, что мы внесли свой вклад в принятие в конце 2015 года обновленных Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, а на протяжении последних лет активно продвигаем подходы Российской Федерации к вопросам защиты прав потребителей (в сфере электронной коммерции, правового и финансового просвещения потребителей, защиты их прав в отдельных сегментах рынка) на таких авторитетных международных площадках, как ЮНКТАД, ОЭСР, Группа 20 и другие.

— А можете подвести итог этого года для Роспотребнадзора? Потребительских жалоб было меньше, чем в прошлом году и, например, 5 и 10 лет назад?

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— Нет. Количество жалоб с каждым годом увеличивается. Это в первую очередь связано с тем, что потребители лучше знают свои права. В этом году к нам уже поступило более 750 тысяч обращений граждан по всем возможным каналам коммуникации. К концу года их число, безусловно, перевалит за миллион. Все большую популярность среди населения обретают тематические горячие линии, которые мы ежемесячно проводим. В этом году специалисты Роспотребнадзора уже обработали более 200 тысяч обращений граждан.

И в предновогодние, и в праздничные дни потребителю нужно четко помнить о своих правах и требовать их исполнения у всех, кто оказывает услуги (торговые, туристические и иные). А Роспотребнадзор, в свою очередь, всегда готов помочь потребителю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в выходные и в праздничные дни.