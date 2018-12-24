Врачи рассказали, как избежать похмелья первого января

Источник: AP 2018

«Самый простой совет — не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми. Но Новый год — праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — рассказала Шастина РИА Новости.

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По ее словам, во время праздничного застолья не стоит ограничиваться закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда. Кроме того, хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи — не менять алкогольные напитки, добавляет врач.

«Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надёжных торговых точках», — поясняет врач.

В напиток «своего вечера» можно добавить лёд, чтобы в результате выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Сухие вина можно разбавить водой, а вот крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, потому что такой коктейль вызывают быстрое и сильное опьянение, отмечает собеседница агентства.

«Особенно хочется сказать про заблуждения, которые бытуют в народе. Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приёмом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние “нестояния”, произойдёт сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой», — замечает Шастина.

Прогулка на холоде с целью проветриться также может привести к резкому ухудшению состояния, заметила врач. Но самое важное и что каждому нужно помнить во время новогоднего застолья, это то, что переносимая доза алкоголя у каждого человека своя — это запрограммировано на генетическом уровне, поясняет Шастина.

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«Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления и понадобилась помощь медиков. А днем после хорошего сна очень желательна активная прогулка на свежем воздухе с близкими и друзьями. Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью», — подчеркнула она.