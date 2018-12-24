Роскомнадзор отрицает планы потратить 20 млрд рублей на технологию блокировок Telegram

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«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд руб., ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-Би-Си, мы не делали», — заявил господин Жаров в интервью ТАСС.

Он отметил, что Роскомнадзор продолжает заниматься улучшением системы блокировок. «Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться, в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться, и она стоит столько-то рублей — рано», — уточнил глава Роскомнадзора.

Ведомство начало блокировать Telegram с 16 апреля из-за отказа мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают сторонние ресурсы. Так, весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, часть из которых использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.