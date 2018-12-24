Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты о последствиях санкций против РФ
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае
Дочь Романа Абрамовича показала фигуру в купальнике
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
«Отморозки»: Лукашенко резко раскритиковал Польшу и Украину
Савченко частично ослепла и оглохла
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
"Ну нереально": лидер сборной РФ по биатлону об инциденте в гонке
Провал Медведевой на чемпионате: реакция Тарасовой
Футболисты Митин и Надеев побили ночью женщину и отобрали 36 тыс
Бабушка может сесть за защиту от бандитов тяпкой
Сергей Псахье умер прямо во время награждения на детском конкурсе
Детей чиновников отправили в Турцию вместо больных
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
11:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор отрицает планы потратить 20 млрд рублей на технологию блокировок Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров не подтвердил, что ведомство намеревалось потратить 20 млрд руб. на внедрение новой технологии блокировок мессенджера Telegram. Ранее о соответствующих планах Роскомнадзора сообщили источники Русской службы Би-би-си.

Источник: Reuters

«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд руб., ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-Би-Си, мы не делали», — заявил господин Жаров в интервью ТАСС.

Он отметил, что Роскомнадзор продолжает заниматься улучшением системы блокировок. «Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться, в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться, и она стоит столько-то рублей — рано», — уточнил глава Роскомнадзора.

Ведомство начало блокировать Telegram с 16 апреля из-за отказа мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают сторонние ресурсы. Так, весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, часть из которых использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

О вероятности окончательной блокировки сервиса — в публикации «Ъ FM» «Роскомнадзор подходит к борьбе с Telegram с новыми силами».

 Путин рассказал, почему социализм в России невозможен
Джулианна Мур триумфально разделась
Россия отказалась от доллара в крупных международных контрактах
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов
Чиновники объяснили, почему их дети поехали в Турцию бесплатно
СМИ: сын Каддафи попросил Путина помочь ему стать президентом
Как боролся с коррупцией Петр I
«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича
Спорт
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России 22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Лучшие автомобили 2018 года (фото) В конце декабря хочется вспомнить самые лучшие автомобили уходящего года. Кто же в 2018 году выигрывал важные награды? И почему?
Кино
10 кулинарных шоу, которые помогут накрыть новогодний стол Надоело оливье? Холодец наводит тоску? А сельдь под шубой и вовсе опостылела? Вам в помощь — наша подборка кулинарных шоу: смотрите и вдохновляйтесь идеями блюд для новогоднего меню
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина перерос сестру В сети обсуждают подросших Лизу и Гарри (фото)
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь