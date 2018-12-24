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12:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Вдова посла Карлова вступилась за бесплатно поехавших в Турцию детей чиновников

Марина Карлова, вдова убитого в Анкаре посла РФ Андрея Карлова и глава созданного в его честь международного фонда, прокомментировала бесплатную поездку детей города Клинцы в Турцию. По мнению госпожи Карловой, в информации о поездке «многое искажено».

Источник: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

«Поездка была осуществлена по линии нашего фонда. Должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему», — рассказала вдова дипломата порталу «Брянские новости».

По ее словам, о том, чтобы брать в поездку тяжелобольных детей, «речи вообще не шло». Она объяснила это тем, что дорога занимает очень много времени — только на поездку из Клинцов в Москву уходит восемь часов.

Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре.
Марина Карлова

Она добавила, что не стала бы говорить о том, что «в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников». «Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба», — считает госпожа Карпова.

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Вдова погибшего посла осудила большое число негативных комментариев в адрес участников поездки и отметила, что «никто не подумал о психологическом состоянии детей, которые выполнили нелегкую работу в Турции». «Фонд планировал ежегодно проводить такие дружеские обмены, но случившийся скандал подрезает детям крылья. Как теперь быть?» — добавила она.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия. Позднее выяснилось, что среди тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были дети местных чиновников. В администрации заявили, что делегация была сформирована в соответствии с требованиями благотворительного фонда, а сами дети работали волонтерами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал проверить организаторов поездки на профпригодность. Замглавы горадминистрации Клинцов по социальным вопросам, занимавшаяся отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию, уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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