Вдова посла Карлова вступилась за бесплатно поехавших в Турцию детей чиновников

Источник: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

«Поездка была осуществлена по линии нашего фонда. Должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему», — рассказала вдова дипломата порталу «Брянские новости».

По ее словам, о том, чтобы брать в поездку тяжелобольных детей, «речи вообще не шло». Она объяснила это тем, что дорога занимает очень много времени — только на поездку из Клинцов в Москву уходит восемь часов.

Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Марина Карлова

Она добавила, что не стала бы говорить о том, что «в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников». «Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба», — считает госпожа Карпова.

Вдова погибшего посла осудила большое число негативных комментариев в адрес участников поездки и отметила, что «никто не подумал о психологическом состоянии детей, которые выполнили нелегкую работу в Турции». «Фонд планировал ежегодно проводить такие дружеские обмены, но случившийся скандал подрезает детям крылья. Как теперь быть?» — добавила она.