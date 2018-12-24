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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина

Звание магистра «Что? Где? Когда?» присвоено Елизавете Овдеенко. Об этом ведущий игры Борис Крюк объявил в финале года, который транслировался по Первому каналу 23 декабря. Запись доступна на сайте канала.

Овдеенко стала пятым магистром «Что? Где? Когда?».

Последний раз этот титул присваивался 10 лет назад Андрею Козлову.

Помимо Козлова и Овдеенко, награду магистра имеют Александр Друзь, Максим Поташев и Виктор Сиднев.

Предваряя вручение медали, ведущий отметил, что его много лет восхищала игра Овдеенко. Помимо звания магистра ей вручили награду за самый яркий ответ года.

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Команда Балаша Касумова, в составе которой играет Овдеенко, проиграла телезрителям в финале года со счетом 5:6.

Овдеенко — двукратная обладательница «Хрустальной совы». Играть в «Что? Где? Когда» она начала в школе, позже выступала в спортивной версии игры за команды из Одессы, где она родилась. Перебравшись в Москву, с 2010 года она начала играть в составе столичной команды «Ксеп», а позже присоединилась к команде Касумова.

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