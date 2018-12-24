Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина

Овдеенко стала пятым магистром «Что? Где? Когда?».
Последний раз этот титул присваивался 10 лет назад Андрею Козлову.
Помимо Козлова и Овдеенко, награду магистра имеют Александр Друзь, Максим Поташев и Виктор Сиднев.
Предваряя вручение медали, ведущий отметил, что его много лет восхищала игра Овдеенко. Помимо звания магистра ей вручили награду за самый яркий ответ года.
Команда Балаша Касумова, в составе которой играет Овдеенко, проиграла телезрителям в финале года со счетом 5:6.
Овдеенко — двукратная обладательница «Хрустальной совы». Играть в «Что? Где? Когда» она начала в школе, позже выступала в спортивной версии игры за команды из Одессы, где она родилась. Перебравшись в Москву, с 2010 года она начала играть в составе столичной команды «Ксеп», а позже присоединилась к команде Касумова.