Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина

Предваряя вручение медали, ведущий отметил, что его много лет восхищала игра Овдеенко. Помимо звания магистра ей вручили награду за самый яркий ответ года.

Овдеенко — двукратная обладательница «Хрустальной совы». Играть в «Что? Где? Когда» она начала в школе, позже выступала в спортивной версии игры за команды из Одессы, где она родилась. Перебравшись в Москву, с 2010 года она начала играть в составе столичной команды «Ксеп», а позже присоединилась к команде Касумова.