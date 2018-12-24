Россиян ждет длинная шестидневная рабочая неделя
Здравствуй, шестидневка: перед каникулами придется поработать.
Здравствуй, шестидневка: перед каникулами придется поработать.
Россиян ждет длинная рабочая неделя перед новогодними каникулами. Рабочими будут шесть дней с 24 по 29 декабря включительно. К традиционным пяти дням прибавится рабочая суббота. Зато затем страну ждет десять выходных дней с 30 декабря по 8 января.
В понедельник, 24 декабря, началась последняя в этом году рабочая неделя. Для россиян она в этом году будет шестидневной. Ранее в
«С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались», — пояснили в ведомстве. Соответствующее решение ранее принял кабинет министров.
После рабочей шестидневки россиян ждут длинные новогодние и рождественские праздники, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.
Всего, согласно производственному календарю, в 2018 году было 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничных. С учетом присоединенных к ним выходных в общей сложности на праздники приходилось 28 нерабочих дней.
В октябре правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте кабмина.
Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября). «Подарок» в виде увеличенных майских праздников россияне получили за счет переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, которые в следующем году совпадут с праздничными днями.
Кроме праздников и законных выходных россияне получили недавно новый легальный «отгул». Согласно федеральному закону, каждый год гражданам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации. Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.
Часто звучат мнения, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных
Между тем, по показателю производительность труда Россия остается в «хвосте» развитых стран. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch Россия по этому показателю с 32-го места спустилась на 34-е, уступив Чили и Польше. Хуже среди развитых стран, по версии исследования, дела обстоят только в
О причинах такого положения вещей ранее говорил министр экономического развития Максим Орешкин. По мнению чиновника, первая проблема здесь — низкий уровень у проблемных предприятий управленческих и технологических компетенций. Второй момент — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третьим фактором он выделил административные барьеры в отраслевой нормативной базе. Кроме того, есть высокие риски массовых сокращений и не всегда эффективно работающие механизмы поиска новой работы, переобучения, повышения квалификации.
Для этой цели разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Минэк уже утвердил 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году, включая Алтайский край, Пензенскую и Ростовскую области, Удмуртскую республику и ряд других.
Эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР до 300 млн рублей от Фонда «Сколково», налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта, уточняет ТАСС. Кроме того, предприятия, участвующие в региональных программах, могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников.