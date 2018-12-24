Россиян ждет длинная шестидневная рабочая неделя

Источник: РИА "Новости"

Россиян ждет длинная рабочая неделя перед новогодними каникулами. Рабочими будут шесть дней с 24 по 29 декабря включительно. К традиционным пяти дням прибавится рабочая суббота. Зато затем страну ждет десять выходных дней с 30 декабря по 8 января.

В понедельник, 24 декабря, началась последняя в этом году рабочая неделя. Для россиян она в этом году будет шестидневной. Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что длиться предпраздничный рабочий марафон будет с 24 декабря по субботу 29 декабря.

«С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались», — пояснили в ведомстве. Соответствующее решение ранее принял кабинет министров.

Утешением для всех работающих россиян станет то, что согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

После рабочей шестидневки россиян ждут длинные новогодние и рождественские праздники, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.

Кроме того, выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января) добавят к майским праздникам. А первая рабочая неделя в новом году будет трехдневной — она продлится со среды по пятницу (9 — 11 января).

Всего, согласно производственному календарю, в 2018 году было 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничных. С учетом присоединенных к ним выходных в общей сложности на праздники приходилось 28 нерабочих дней.

В октябре правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, россияне отдохнут 10 дней в новогодние каникулы (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запланированы выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Новость Богатым предложено поработать подольше

Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября). «Подарок» в виде увеличенных майских праздников россияне получили за счет переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, которые в следующем году совпадут с праздничными днями.

Кроме праздников и законных выходных россияне получили недавно новый легальный «отгул». Согласно федеральному закону, каждый год гражданам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации. Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.

Часто звучат мнения, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако, как показывает статистика, работают россияне тоже много. По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем у нас, работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Новость Москва опустилась в рейтинге самых высоких зарплат

Между тем, по показателю производительность труда Россия остается в «хвосте» развитых стран. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch Россия по этому показателю с 32-го места спустилась на 34-е, уступив Чили и Польше. Хуже среди развитых стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

О причинах такого положения вещей ранее говорил министр экономического развития Максим Орешкин. По мнению чиновника, первая проблема здесь — низкий уровень у проблемных предприятий управленческих и технологических компетенций. Второй момент — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третьим фактором он выделил административные барьеры в отраслевой нормативной базе. Кроме того, есть высокие риски массовых сокращений и не всегда эффективно работающие механизмы поиска новой работы, переобучения, повышения квалификации.

Поднять производительность труда — одна из задач нового майского указа президента.

Новость Пенсиям уточняют срок

Для этой цели разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Минэк уже утвердил 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году, включая Алтайский край, Пензенскую и Ростовскую области, Удмуртскую республику и ряд других.