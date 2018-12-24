В Узбекистане нашли аналог Великой китайской стены

Об этом рассказывается в пресс-релизе Института археологии РАН, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Крепость Узундара располагалась на территории древней Бактрии — государства, которое существовало на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана.

Во время постройки Узундары — это был конец III века до н.э. — Бактрия входила в состав государства Селевкидов, которое образовалось после гибели империи Александра Македонского.

Крепость располагалась в Байсунских горах, которые, как выяснили ученые, были естественной границей государства в то время. Собранные ими данные показали, что все ущелья этой горной гряды, удобные для конницы, контролировали крепости, связанные в единую оборонительную линию. Она защищала государство Селевкидов от северных кочевников — саков и юечжей. Входящие в эту систему стены были от 100 до 3000 метров длиной. О единстве фортификационных сооружений говорит то, что все обследованные крепости одинаковы по материалу постройки, размерам и обработке камня.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HHWKMj4Hgj0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В крепости Узундара, по предположениям археологов, располагался греко-македонский гарнизон, который защищал северные границы государства от нападений извне и подтверждал власть династии Селевкидов в регионе. Подобные сооружения могли как обороняться от кочевников, так и передавать с помощью дыма или огня сигналы о нападении.

Установлено, что крепость состояла из основного четырехугольника ромбовидной формы, треугольной цитадели (филактериона), окруженной мощными двойными стенами с внутренней галереей шириной около девяти метров, и выносных стен, которые были укреплены 13 прямоугольными бастионами-башнями, три из которых также были выносные.

Основу филактериона составляло центральное здание (скальный комплекс) — помещение с двумя объемными подвалами. Один из них, размерами 10 на 5 метров и глубиной 4 метра, был изнутри обшит свинцовыми пластинами на бронзовых гвоздях и свинцовых заклепках, также в подвале была предусмотрена гидроизоляция (битумная обмазка стен) и сток вод. Предполагается, что в этом помещении хранились запасы продовольствия на случай осады, а также лед, из которого воины могли бы получить воду в случае осады. За пределами крепости находилась торговая площадка, куда местные жители привозили товары, необходимые воинам гарнизона. Вокруг скального комплекса находились площадки и дворы. К крепостным стенам изнутри по периметру примыкало около 12 хозяйственных и жилых помещений.

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Во время раскопок археологи нашли несколько уникальных деталей железных шлемов, пластины доспехов, оружие, около 200 монет и различные фрагменты керамики. Анализ находок позволил сделать вывод, что крепость просуществовала всего около 150 лет. Большое количество наконечников от стрел и копий, найденных в одном месте, указало на то, что именно там крепость штурмовали. А то, что очень ценившееся в то время оружие осталось нетронутым, делают вывод ученые, было знаком того, что забирать его было просто некому.

«На протяжении полутора сотен лет греческая культура на востоке практически не менялась: одни и те же формы керамических сосудов, рыбных тарелочек, чаш существуют в почти неизменном виде. Поэтому многие исследователи отказываются от возможности проследить изменения внутри этих полутора сотен лет. У нас впервые появилась возможность доказательно разделить эти полторы сотни лет на подэтапы, причем не на каком-то одном виде материалов. Таким образом, материалы Узундары позволяют изучить и реконструировать все сферы жизни селевкидских и греко-бактрийских крепостей», — заключила руководитель Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН Нигора Двуреченская.