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12:48 (мск), источник: Моя Планета

Почему языки разные, а знаки препинания одни?

Отвечает Любовь Гончарова, к. ф. н., доцент кафедры общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, завкафедрой сервиса и бизнес-коммуникаций РНУ.

Источник: Reuters

Современная пунктуационная система появилась и сформировалась с развитием книгопечатания в Европе в XV-XVII вв.еках. Под воздействием влиятельной европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и стали использоваться повсеместно.

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Считается, что первый знак препинания придумал Аристотель. Чтобы показывать изменение смысла, он предложил ставить у начала строчки короткую горизонтальную линию внизу — параграфос. Во II веке до н. э. грамматик Аристофан Александрийский увеличил количество знаков. Именно он предложил в конце короткого смыслового отрезка ставить внизу текста точку — комму. Точка вверху, периодос, делила текст на большие отрезки, а стоявшая посередине, колон, — на средние.

Венецианский печатник Альд Мануций использовал большинство знаков, употребляемых в наши дни, — точку, точку с запятой и двоеточие. Так, с помощью книг, пунктуация приобрела единый вид.

Сейчас знаки препинания одинаковы почти во всех языках. Но встречаются и исключения — даже в Европе.

Так, в испанском языке вопросительный и восклицательный знаки обрамляют предложения, повторяясь в начале фразы в перевернутом виде: «¿» и «¡». Сами испанцы объясняют это тем, что так гораздо удобнее читать предложение с правильной интонацией.

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В китайском языке пунктуация стала усложняться с середины XX века, когда появились тексты, написанные горизонтально и слева направо. «Родные» китайские знаки перемешались с «иностранцами». Так, точка в китайском выглядит как маленький кружок. Такой внешний вид связан с тем, что русская точка (.) может быть принята за черту иероглифа. Она используется в китайском языке вместо подчеркивания и выделяет необходимый фрагмент текста. Есть в китайской пунктуации и другие особенности. Не отличаются только точка с запятой (;), двоеточие (:), вопросительный знак (?), восклицательный знак (!).

Пробелы китайцы не ставят. Все потому, что набранный на клавиатуре иероглиф в два раза шире любой буквы латинского алфавита и знаки препинания обычно занимают такое же пространство, что и иероглиф.

Отличается пунктуация и в армянском языке. Там до сих пор сохранились греческие знаки препинания, которые использовались в Средние века. Например, в конце любого предложения ставится знак верчакет (։), буквально «конечная точка», выглядящий как двоеточие. Вопросительный знак, арцакан ншан (՞), ставится после последней гласной вопросительного слова. Восклицательный знак, еркарацман ншан (՜), ставится над последней гласной интонационно выделяемого слова и т. д.

Источник: «Моя Планета»

Продолжают создаваться и новые символы. К ним относятся смайлы — знаки, с помощью которых передаются эмоции. Возможно, когда-нибудь они тоже будут восприниматься как обязательные знаки пунктуации, без которых невозможно будет передать смысл текста.

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