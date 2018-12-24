Россияне захотели от власти уважения и честности
Эксперты выявили фундаментальные изменения в настроениях населения.
Эксперты выявили фундаментальные изменения в настроениях населения.
Ценностные установки россиян успели измениться за последние полгода — на смену контрэлитному популизму пришел запрос на равенство всех перед законом, уважение и миролюбивую внешнюю политику. Об этом говорится в исследовании «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?», с которым ознакомились «Ведомости». Среди авторов исследования, которое строилось на данных
Подобные изменения массового сознания эксперты фиксировали в 2012 году и продлились они меньше года.
При этом, по их мнению, массовое сознание стало неустойчивым и противоречивым: например, полное отсутствие милитаристской риторики сочетается с беспрецедентным уровнем одобрения армии, которая впервые опередила в этом рейтинге институт президента.
Среди основных ценностей идеальной России респонденты отмечают уважение, свободу, мир, экологию, научный прогресс и развитую промышленность, справедливость, процветающее население. Среди инструментальных ценностей — образование, равенство перед законом, медицину, достойную работу, культуру, изменение менталитета, честные выборы и развитие бизнеса.
Поэтому многие высказывания официальных лиц вызывают острое раздражение тем, что демонстрируют неуважение к людям. Так же интерпретируется и повышение пенсионного возраста — как неуважение
Прошлое исследование авторы проводили весной 2018 года. Тогда оно показало, что россияне согласны с внешней политикой, но не согласны с внутренней, что они готовы к быстрым и рискованным переменам, а запрос на сильного лидера сменился запросом на справедливость в распределении материальных благ. В исследовании говорилось, что россияне пришли к популизму. Но осенью весенний запрос на справедливое распределение доходов сменился запросом на честность, уважение и равенство всех перед законом (об этом говорит 81% респондентов).
Одно из ключевых изменений — запрос на миролюбивую внешнюю политику: 58% респондентов сочли текущую международную политику России излишне агрессивной.
Кроме того, усиливается негативизм по отношению к власти в целом и ее верхним эшелонам, а также личная ответственность за происходящее в стране. Все это происходит на фоне ослабления влияния официальных СМИ (около 75% респондентов считают правильным, чтобы журналисты на таких каналах могли критиковать власть) и росте контрэлитных настроений. Это может подтолкнуть людей к политической активности, усиливается и запрос на новых политических лидеров, однако пока политиков, способных вызывать доверие, нет. Такие лидеры должны уважительно относиться к людям, слышать их, быть честными с населением и не использовать двойные стандарты, признавать ошибки и уметь ладить с другими странами.
В опросах «Левада-центра» главными положительными качествами президента респонденты называют стабильность, уважение, личное обаяние, способность к компромиссу, жесткость и дальновидность. Однако потенциал протестов остается латентным, говорится в исследовании.
Контрэлитный негативизм особенно резко проявляется в настроениях работников бюджетной сферы, поскольку эти люди теснее всех взаимодействуют с государством. Именно бюджетники демонстрируют повышенный уровень социальной напряженности по сравнению с другими социальными группами, отмечают авторы исследования. Причиной недовольства является не материальное положение, а обострившееся восприятие проблем неэффективного управления бюджетными организациями.
Неустойчивость массового сознания может на время стать «новой нормальностью», говорят эксперты. Причинами изменений настроения стало то, что люди теперь больше надеются на себя, у них усилилось критическое мышление — все это распространяется через личные коммуникации. Дальше развитие может быть по трем сценариям: возврат к состоянию «консолидации вокруг флага» в случае обострения международной обстановки, откат к контрэлитному популизму
В международном плане этот сценарий может дать России перспективу опередить развитые страны в активации модернизационных ценностей, которых от нее никто не ждет, и это может быть использовано для улучшения отношений с западом и смягчения санкций.
Изменения настроений россиян можно объяснить тем, что усилилось критическое мышление, поскольку люди стали самостоятельнее в своих действиях, считает соавтор исследования Михаил Дмитриев: «Популистские настроения оказались недолговечными. Сейчас уровень жизни населения выше, чем после кризисных 2014−2016 годов. Сейчас приоритетность материального потребления, которая раньше превалировала, отошла на второй план. Поэтому и возникла нематериальная повестка — свобода, уважение мир. Борьба с бедностью воспринимается как позитивная тема, но социологически она почти никогда не была приоритетом в массовом сознании: справедливое распределение благ и государственные выплаты — да, но речь не шла о том, чтобы отдать все это бедным». Изменения в настроениях связаны с осознанием самих себя как личностей, поэтому люди требуют уважения к себе, говорит Дмитриев. «При контрэлитном популизме неприятие к власти сочетается с установками на перераспределение благ — либо
Степень критичности восприятия обострился, и население считывает официальные месседжи как обман", — считает эксперт.
Эксперты не согласны с выводами исследования.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает интерпретацию социологических данных слишком оптимистичной: «Фактические данные, которые они получили, подтверждаются и нашими исследованиями. Так, по нашим данным, 70% респондентов говорят, что от конфронтации надо переходить к нормализации отношений с Западом. Однако интерпретации исследования слишком глобальны и оптимистичны».
Говорить, что это ценностные изменения, произошедшие за полгода, не совсем корректно, потому что ценности устойчивы, они не меняются от сезона к сезону.
Изменение массовых настроений следовало бы интерпретировать
По мнению Гудкова, надо учитывать двойственность массового сознания: «Эти установки всегда присутствовали, но отходили на второй план. Ответственность и готовность к гражданскому участию всегда были, но это носит декларативный характер, не превращаясь в реальные дела. Это расхождение между «как должно быть» и «как есть». Требования же большей справедливости надо рассматривать как популистские и консервативные установки населения, добавляет социолог: «Большее напряжение по отношению к власти проявляется в провинции, где сильны как раз патерналистские установки, в том числе в распределении благ. Люди считают, что страна богатая, а население — нет. А это популистский лозунг. В России все популистские требования монополизированы властью. Люди как раз обвиняют власти в том, что они отходят от своих популистских обещаний — равного распределения благ, борьбы с коррупцией».
Политолог Николай Петров тоже не во всем согласен с выводами исследования: «Ценностные изменения не могут происходить по щелчку пальца. Мне не очень близка идея, что россияне, если посмотреть на результаты опросов, мало чем отличаются от жителей Восточной Европы». Люди могут отвечать одно на
Развилка для россиян очень велика. Поэтому я бы воздержался от таких многозначительных выводов, что у нас произошел кардинальный перелом массового сознания, — такого не может быть, ценности так не меняются.
«Авторы попадают в ловушку, противопоставляя контрэлитный популизм и запрос на справедливость в отношении доходов ценностям самовыражения и равенства всех перед законом, хотя в уходящем году в массовом поведении россиян эти ценности выступали вместе, как две стороны одной медали», — считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.
Стремление к самовыражению перед властью осенью 2018 года как раз и проявлялось в контрэлитном поведении, которое власть, реализующая
Раньше считалось, что ценности социального популизма продвигает левая оппозиция, а