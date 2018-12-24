«Хаббл» увидел «тень» темной материи в пустоте между галактиками

«Мы выяснили, как можно реально “увидеть” темную материю. Оказалось, что очень тусклый свет, присутствующий в пустоте между галактиками в их крупных скоплениях, содержит в себе своеобразную карту распределения этой субстанции», — рассказывает Мирейя Монте (Mireia Montes) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).
Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит только из той материи, которую мы видим. Она составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью. Она примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех светил в них.
Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя — загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8−10 раз больше темной материи, чем ее видимой «кузины». Она удерживает звезды на месте и не дает им «разбежаться».
Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов.
Достаточно долго ученые предполагали, что она сложена из сверхтяжелых и «холодных» частиц-«вимпов», никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи. Другие физики и космологи считают, что она состоит из сверхлегких частиц-аксионов, или же «вимпы» могут не только притягивать видимую материю, но и взаимодействовать между собой.
Монте и Игнацио Трухильо (Ignacio Trujillo) из Астрофизического института Канарских островов (Испания) выяснили, как можно разрешить этот спор, изучая то, как темная материя должна влиять на то, как выглядят крупнейшие скопления галактики.
Ученые обратили внимание на то, что свет в подобных космических «коллективах» вырабатывают не только сами галактики, но и одиночные звезды, «катапультированные» за их пределы в ходе многочисленных столкновений между членами скоплений.
Эти светила, как показывают расчеты астрофизиков, должны быть разбросаны по пустоте космоса не случайным образом. Они должны быть сосредоточены в тех регионах межгалактического пространства, где присутствуют самые крупные нити и прочие скопления темной материи.
Они проверили, так ли это на самом деле, проследив за шестью близлежащими крупными группами галактик, в том числе знаменитым «скоплением Пандоры», Abell 2744. Внутри него сталкиваются сразу несколько групп галактик, содержащих в себе сотни отдельных «звездных мегаполисов», а также большое число горячих облаков газа.
Получив снимки их центральных регионов при помощи «Хаббла», ученые «удалили» все видимые галактики и получили карты распределения света, испускаемого этими звездами-изгоями. Проанализировав его излучение и расстояние до этих светил, астрономы составили карты распределения темной материи внутри них.
Подобные фотографии «тени» темной материи астрофизики сравнили с аналогичными данными, полученными в ходе наблюдений за тем, как эта невидимая масса искривляет свет, проходящий через «скопление Пандоры» и ее меньших сестер.
Они фактически полностью совпали друг с другом. Это доказывает, что подобные звезды можно использовать для поисков и изучения свойств темной материи и проверки основных теорий, описывающих ее природу.
Как надеются ученые, наблюдения за Abell 2744 и другими крупными скоплениями галактик помогут им понять, действительно ли частицы темной материи не способны взаимодействовать друг с другом, как об этом говорит классическая космологи, или же это не так.
Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.
Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.
Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».
Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.
Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.
Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».
Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.
Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».
Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.
Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.
Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.
Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.
В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.
Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.
Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .
На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.
Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.
Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.
«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.
Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).
На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.
Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.
Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.