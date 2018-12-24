100 лет назад белая армия отвоевала у красных Пермь
100 лет назад белогвардейские войска отбили у Красной армии Пермь, что стало триумфом молодого генерала Анатолия Пепеляева, получившего прозвище Сибирский Суворов.
100 лет назад белогвардейские войска отбили у Красной армии Пермь, что стало триумфом молодого генерала Анатолия Пепеляева, получившего прозвище Сибирский Суворов.
Предновогодний успех открывал Верховному правителю России Александру Колчаку путь на Москву. Взбешенный потерей важнейшего стратегического пункта глава советского правительства Владимир Ленин отправил разбираться с причинами неудачи Феликса Дзержинского и Иосифа Сталина. Эмиссары быстро провели следствие и установили виновных.
100 лет назад произошел примечательный эпизод Гражданской войны. Части 27-летнего генерала Анатолия Пепеляева взяли Пермь, создав возможность для дальнейшего продвижения белой армии на Запад. Это событие порядком испугало советское руководство, которое не хотело уступать врагу инициативу на Восточном фронте, и предприняло комплекс мер с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. В годы действия культа личности Иосифа Сталина считалось, что именно «любимый вождь» спас ситуацию для РККА, причем едва ли не в одиночку.
Овладение городом произошло благодаря достаточно масштабной наступательной Пермской операции, проведенной Сибирской армией белых.
Боевые действия разворачивались на фронте протяженностью 400 км. Воевать приходилось в жуткие морозы: столбик термометра во второй половине декабря 1918 года опускался до минус 30 градусов. Против красных выступал 1-й
В 6 утра 24 декабря 4-й Енисейский стрелковый полк пепеляевских войск в прямом смысле встал на лыжи (данный способ передвижения активно использовался в условиях снежной зимы) и первым ворвался в Пермь. К вечеру белые очистили от красных почти весь город и железнодорожную станцию. Считается, что молниеносно взять важнейший опорный пункт на Урале позволило вспыхнувшее в городе одновременно со штурмом восстание подпольной офицерской организации. Атакованные и снаружи, и изнутри, советские части отступили за Каму.
Командир советского гарнизона Перми докладывал в штаб 3-й армии о выступлении офицеров в следующих формулировках:
Сегодня около 5 часов утра было поднято восстание элементов местного населения. Последнее носило организованный характер. Одновременно с наступлением противника на Мотовилиху вооруженные банды по всему городу подняли стрельбу.
В версии енисейских стрелков переход жителей города на сторону белогвардейцев выглядел так:
«Начали прибывать пермские офицеры, учащаяся молодежь и горожане, которые в штабе полка получали оружие и присоединялись к нашим ротам. Добровольцы прибывают десятками, большую пользу они оказывают нам, указывая расположение красных и дома, занятые ими».
Известие об успехе Пермской операции несказанно обрадовало Верховного правителя России Александра Колчака, для которого теперь открывалась перспектива похода на Москву. Белогвардейцы, как известно, планировали захватить столицу наступлением с трех сторон. В 1919 году Антон Деникин пойдет с юга, а Николай Юденич с
Проводить массовые казни молодой генерал не стал, достаточно неожиданно отпустив всех по домам: среди захваченных бойцов преобладали насильно мобилизованные, а не идейные большевики.
Колчак потребовал от своего подчиненного развивать ситуацию. Пепеляеву удалось продвинуться еще на 45 км на запад, забирая под контроль белых обширные территории Пермской губернии. Однако аномальные холода
Советские власти окрестили потерю территорий на Урале «Пермской катастрофой». «В связи с обстановкой на левом фланге Восточного фронта» Реввоенсовет требовал ни в коем случае не допустить захвата Ижевского и Воткинского заводов, что принесло бы белым солидные
Еще бы: он же предупреждал о тяжелых последствиях неудачи 3-й армии Лашевича. Так и случилось. Главнокомандующий всеми вооруженными силами РСФСР Иоаким Вацетис в своем отчете списал неудачу на «разгильдяйство» с отправкой из Ярославля на фронт бригады 7-й стрелковой дивизии, которая должна была усилить 3-ю армию.
«Бригада эта по донесению Ярославского военного окружного комиссариата была готова еще в первых числах декабря, но в действительности ее степень готовности оказалась таковой, что она лишь 26-го приступила к посадке, — говорилось в донесении главкома. — Перегруппировкой на Восточном фронте под Пермью было выделено до пяти полков. Кроме того, необходимо отметить, что с подавлением восстания на Ижевском и Воткинском заводах левый фланг усиливался на целую 2-ю армию».
Другой причиной неудачи Вацетис назвал срыв отправки винтовок Львом Красиным.
С письмом, объяснявшим причины поражения, к Ленину обратился также Уральский областной комитет РКП (б). Внимательно ознакомившись с текстом, глава правительства распорядился сформировать
Между тем, к таковым относились и главком Вацетис, и командующий Восточным фронтом Сергей Каменев — оба в прошлом полковники Русской императорской армии.
Выводы эмиссаров были переданы Ленину в оперативном порядке. Сталин и Дзержинский в своем расследовании выявили «серьезные недостатки в комплектовании войск, их организации, работе штаба 3-й армии, тыловых и политических органов, системе управления войсками». На укрепление 3-й армии они просили срочно направить три пехотных полка.
Скорее всего, находись во главе разгромленной 3-й армии военный специалист, ему было бы несдобровать. Но видного революционера Лашевича от Сталина и Дзержинского уберегла «бронь» в виде 17-летнего стажа в партии, а также членства в Петроградском ВРК в самые жаркие дни 1917 года и другие заслуги перед советской властью. «Наехать» на столь заслуженного деятеля как на бывшего генерала Павла Сытина, с которым Сталин конфликтовал на Южном фронте, было нельзя.
Особо подчеркивалось, что именно он, «мастерски оценив ситуацию», признал
Ключевая роль в кампании по взятию города отводилась 2-й армии под командованием бывшего царского полковника Василия Шорина.
Ну, а пока в Перми властвовали белые. Генерал Пепеляев приказал всем офицерам «старой русской службы» явиться на обязательную регистрацию. Отказавшиеся считались дезертирами. Выданные советскими представителями освобождения от службы по состоянию здоровья объявлялись недействительными. Всех «уклонистов» подвергали переосвидетельствованию. Порядки, установленные в Перми большевиками, стремительно менялись на те, что были свойственны белой России.
А в феврале отвоеванный город посетил сам Колчак. На станции «Пермь-1» Верховного правителя и главнокомандующего встречали с поднесением
Вдоль перрона выстроены шеренги войск почетного караула, ряды встречающих: представили военных и гражданских властей города, представители духовенства, учебных заведений, земских и городских общественных самоуправлений, кооперативных организаций.
После беседы с должностными лицами Колчак проследовал в Кафедральный собор на молебен. Вышедший навстречу во главе группы священнослужителей епископ Борис приветствовал гостя обращением:
Ваше Высокопревосходительство, Верховный Вождь и Правитель возрождающейся Родины нашей — Руси православной!
Затем адмирал принял участие в торжественном параде. Если верить газетам белых, «публика встречала Верховного правителя несмолкаемыми овациями». Далее Колчак посетил Благородное собрание, где встретился с представителями разных слоев пермского общества, и в том числе с военными во главе с «освободителем» Пепеляевым.
«Он вышел. Среднего роста фигура, большой орлиный нос и дивные глаза. Во всей фигуре чувствуется мощь и скромность, величие и простота. На груди белый крест — офицерский орден Святого Георгия Победоносца, Орден храбрых. На шее — орден Святого Владимира 2-й степени с мечами. Шашка с Георгиевским темляком, — описывали Колчака журналисты. — Адмирал переходит от группы к группе. Выслушивает приветствия и адреса, принимает
Обоих героев Перми рубежа 1918−1919 годов ждала печальная участь. Колчака вместе с