Американский фермер осуществил рождественскую мечту мексиканской девочки

В середине декабря 60-летний Рэнди Хайсс из небольшого городка Патагония в американском штате Аризона, гуляя со своей собакой, увидел остатки красного воздушного шара, запутавшегося в ветках. Мужчина решил забрать их, чтобы выкинуть, но вдруг заметил, что к веревочке от шарика привязана записка — в ней детским почерком на испанском языке был написан список подарков, адресованный Санта-Клаусу. Там же было и имя отправительницы — Дайами.

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Хайсс был настолько тронут находкой, что решил разыскать маленькую девочку и вручить ей желанные подарки, среди которых были кукла с домиком и аксессуарами, краски, книжки и много чего еще.

Вместе с супругой они пришли к выводу, что шарик с запиской отправили из мексиканского города Ногалес, находящегося неподалеку. Тогда Рэнди через Интернет попросил своих знакомых из этого городка помочь ему с поиском маленькой Дайами. Он также обратился за помощью на местную радиостанцию XENY, и тут произошло чудо. Буквально на следующий день сотрудники радиостанции разыскали девочку и ее семью.

Как стало известно, Дайами всего восемь лет и у нее есть маленькая сестра Химена (для нее девочка тоже просила подарки у Санты).

Родители девочки рассказали, что запускать записки с пожеланиями на красном воздушном шаре — это рождественская традиция. Дайами делала это несколько лет подряд, но раньше никто не отвечал на ее пожелания.

Рэнди с супругой купили все по списку и отправились на встречу с Дайами и ее семьей. Девочке они сообщили, что Санта Клаус лично попросил их передать подарки.