В Помпеях найдены останки военной лошади

Останки лошади в упряжи были найдены на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному, возможно, генералу. Это был высокий конь со сбруей, щедро украшенной бронзовыми элементами. Поблизости археологи нашли останки еще двух или трех лошадей. По словам Осанны, животные погибли, задохнувшись в пепле и горячих испарениях во время извержения Везувия в 79 году.