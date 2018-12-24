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14:37 (мск), источник: Газета.Ру

В Помпеях найдены останки военной лошади

Археологи нашли окаменелые останки запряженной лошади в пригороде Помпей. Об этом итальянскому изданию ANSA сообщил Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи.

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Останки лошади в упряжи были найдены на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному, возможно, генералу. Это был высокий конь со сбруей, щедро украшенной бронзовыми элементами. Поблизости археологи нашли останки еще двух или трех лошадей. По словам Осанны, животные погибли, задохнувшись в пепле и горячих испарениях во время извержения Везувия в 79 году.

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Раскопки на вилле ведутся еще с 1900-х годов. Осанна надеется, что когда-нибудь ее можно будет открыть для туристов. С нее открывается прекрасный вид на остров Капри и Неаполитанский залив.

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