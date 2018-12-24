В Помпеях найдены останки военной лошади
Археологи нашли окаменелые останки запряженной лошади в пригороде Помпей. Об этом итальянскому изданию ANSA сообщил Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи.
Археологи нашли окаменелые останки запряженной лошади в пригороде Помпей. Об этом итальянскому изданию ANSA сообщил Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи.
Останки лошади в упряжи были найдены на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному, возможно, генералу. Это был высокий конь со сбруей, щедро украшенной бронзовыми элементами. Поблизости археологи нашли останки еще двух или трех лошадей. По словам Осанны, животные погибли, задохнувшись в пепле и горячих испарениях во время извержения Везувия в 79 году.
Раскопки на вилле ведутся еще с 1900-х годов. Осанна надеется, что