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14:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Это судьба: они одновременно родились в роддоме и поженились спустя 30 лет

Трогательная история любви.

Очень необычная история любви приключилась в штате Виктория в Австралии. Влюбленные сами решили рассказать о ней журналистам.

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Джемма и Дэниел без сомнения предназначены друг другу судьбой — они были знакомы с первого дня жизни. Их мамы лежали вместе в роддоме, и малыши родились с разницей в один час. С тех пор их семьи дружили, вместе проводили выходные и отмечали праздники. Они даже жили в соседних квартирах в одном доме, пока их детям не исполнилось пять лет. Тогда семья Джэммы переехала, и связь была потеряна.

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Казалось бы, это самая обычная история, но не все так просто. Пять лет назад Джемма нашла в Сети сестру Дэниела Рианнон, которая работает парикмахером, и начала с ней общаться. В конце концов, девушка пришла к ней на стрижку, где случайно встретила и своего друга детства.

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По словам влюбленных, между ними сразу восстановилась прежняя дружеская связь, которая быстро переросла в романтическую. Благодаря их отношениям, возобновилась дружба и между их родителями, которые были в восторге от такого поворота событий.

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В 2016 году Дэниел сделал Джемме предложение. Пара поженилась в 2018 году, сейчас они ждут своего первенца.

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«Все думают, что наша история очень безумная. А я считаю, что это определенно судьба — мы должны были быть вместе», — рассказала Джемма журналистам.

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