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15:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит один из самых жутких парков Японии (фото)

От здешних обитателей становится не по себе.

В Японии, как впрочем и в любой другой стране, есть множество заброшенных городов и деревень. Возможно, огромный парк в деревушке Форесаи Секибуцу, но Сато, неподалеку от города Осавано в префектуре Тояма, так и остался бы никому неизвестным, если бы на это место не набрел фотограф Кен Оки, известный под псевдонимом Yukison.

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Изучая местность, фотограф очутился в заброшенном парке, покрытым густой растительностью. Самым жутким открытием, на которое он наткнулся, оказались каменные статуи людей, выглядевшие слишком реалистично.

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Жители Форесаи Секибуцу, но Сато (в переводе означает «деревня, где можно встретить буддийские статуи») рассказали Оки историю этого места. Все статуи в парке (их здесь 800) были созданы в 1989 году по заказу бизнесмена Муцуо Фурукава, который заплатил за них китайскому скульптору почти 53 миллиона долларов.

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Статуи очень разнообразны: среди них есть и буддийские монахи (медитирующие или занимающиеся повседневными делами), и мифологические существа с телами людей и головами животных. Также есть статуи Будды и самого Муцуо Фурукавы. Но большинство скульптур — фигуры самых обычных людей, сидящих на постаментах. Считается, что это точные копии людей, некогда живших в этой деревне и лично знакомых с Фурукавой. Кроме того, здесь есть статуи родственников и близких друзей бизнесмена. Надо отметить, что все они выполнены очень детально и это немного пугает.

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Создав копии реальных людей и самого себя, Фурукава надеялся оставить память о себе и таким образом обрести «вечную жизнь».

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После смерти бизнесмена парк был заброшен на долгие годы, и только сейчас сюда стали приезжать заинтересованные туристы.

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