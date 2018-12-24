Как выглядит один из самых жутких парков Японии (фото)
От здешних обитателей становится не по себе.
От здешних обитателей становится не по себе.
В Японии, как впрочем и в любой другой стране, есть множество заброшенных городов и деревень. Возможно, огромный парк в деревушке Форесаи Секибуцу, но Сато, неподалеку от города Осавано в префектуре Тояма, так и остался бы никому неизвестным, если бы на это место не набрел фотограф Кен Оки, известный под псевдонимом Yukison.
Изучая местность, фотограф очутился в заброшенном парке, покрытым густой растительностью. Самым жутким открытием, на которое он наткнулся, оказались каменные статуи людей, выглядевшие слишком реалистично.
Жители Форесаи Секибуцу, но Сато (в переводе означает «деревня, где можно встретить буддийские статуи») рассказали Оки историю этого места. Все статуи в парке (их здесь 800) были созданы в 1989 году по заказу бизнесмена Муцуо Фурукава, который заплатил за них китайскому скульптору почти 53 миллиона долларов.
Статуи очень разнообразны: среди них есть и буддийские монахи (медитирующие или занимающиеся повседневными делами), и мифологические существа с телами людей и головами животных. Также есть статуи Будды и самого Муцуо Фурукавы. Но большинство скульптур — фигуры самых обычных людей, сидящих на постаментах. Считается, что это точные копии людей, некогда живших в этой деревне и лично знакомых с Фурукавой. Кроме того, здесь есть статуи родственников и близких друзей бизнесмена. Надо отметить, что все они выполнены очень детально и это немного пугает.
Создав копии реальных людей и самого себя, Фурукава надеялся оставить память о себе и таким образом обрести «вечную жизнь».
После смерти бизнесмена парк был заброшен на долгие годы, и только сейчас сюда стали приезжать заинтересованные туристы.
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