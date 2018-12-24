В России началось строительство самодвижущейся арктической платформы

Источник: «Адмиралтейские верфи»

Петербургское судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» приступило к строительству головной самодвижущейся арктический платформы «Северный полюс» проекта 00903. Согласно сообщению предприятия, строительство платформы ведется по заказу Росгидромета; контракт на это судно был подписан в апреле текущего года.

Дрейфующие станции «Северный полюс» используются для научных исследований в Арктике с 1937 года. Они представляют собой научно-исследовательские станции со всем необходимым оборудованием, построенные на льдах и дрейфующие вместе с ними на сотни километров. Такие станции используются для изучения морского льда, атмосферы, экологической обстановки, климата.

Повышение среднегодовых температур в Арктике привело к таянию льдов и более позднему замерзанию.

При этом сократилось число многолетних льдов с толщиной слоя более двух-трех метров, а вероятность разлома пригодных для организации дрейфующих станций льдов существенно возросла. По этой причине и принято решение о строительстве самодвижущейся платформы.

В рамках начала строительства платформы «Адмиралтейские верфи» закупили первую партию металла и приступили к ее резке, а также начали приобретать необходимое оборудование. Ранее предприятие уже утвердило аванпроект самодвижущейся платформы и совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом провело испытания макета платформы в ледовом бассейне.

«Северный полюс» проекта 00903 будет иметь в длине 83,1 метра, в ширину — 22,5 метра. Водоизмещение платформы составит 10,4 тысячи тонн. Судно получит энергетическую установку мощностью 4,2 мегаватта. В самодвижущемся режиме оно сможет развивать скорость до десяти узлов.

Экипаж платформы составит 14 человек. На «Северном полюсе» исследовательские работы будут вести 34 человека. Проект платформы рассчитан на ее зимовку во льдах при температуре -50 градусов Цельсия.

Автономность «Северного полюса» по топливу составит около трех лет. Платформа получит встроенное научное оборудование и вертолетную площадку. Срок службы станции составит 25 лет.

Строительство платформы «Северный полюс» планируется завершить в 2020 году.

К настоящему времени в Арктике в общей сложности была размещена 41 дрейфующая станция «Северный полюс». Последняя из них — «Северный полюс-2015» — проработала с апреля по август 2015 года. За это время она продрейфовала 736 километров.