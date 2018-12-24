В России началось строительство самодвижущейся арктической платформы
Постройка платформы «Северный полюс» завершится в 2020 году.
Постройка платформы «Северный полюс» завершится в 2020 году.
Петербургское судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» приступило к строительству головной самодвижущейся арктический платформы «Северный полюс» проекта 00903. Согласно сообщению предприятия, строительство платформы ведется по заказу Росгидромета; контракт на это судно был подписан в апреле текущего года.
Дрейфующие станции «Северный полюс» используются для научных исследований в Арктике с 1937 года. Они представляют собой
При этом сократилось число многолетних льдов с толщиной слоя более
В рамках начала строительства платформы «Адмиралтейские верфи» закупили первую партию металла и приступили к ее резке, а также начали приобретать необходимое оборудование. Ранее предприятие уже утвердило аванпроект самодвижущейся платформы и совместно с Арктическим и антарктическим
«Северный полюс» проекта 00903 будет иметь в длине 83,1 метра, в ширину — 22,5 метра. Водоизмещение платформы составит 10,4 тысячи тонн. Судно получит энергетическую установку мощностью 4,2 мегаватта. В самодвижущемся режиме оно сможет развивать скорость до десяти узлов.
Автономность «Северного полюса» по топливу составит около трех лет. Платформа получит встроенное научное оборудование и вертолетную площадку. Срок службы станции составит 25 лет.
Строительство платформы «Северный полюс» планируется завершить в 2020 году.
К настоящему времени в Арктике в общей сложности была размещена 41 дрейфующая станция «Северный полюс». Последняя из них — «Северный полюс-2015» — проработала с апреля по август 2015 года. За это время она продрейфовала 736 километров.
Василий Сычёв