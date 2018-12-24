Ящерицу, дышащую под водой, впервые сняли на видео

В течение более чем года биологи Нил Лузин (Neil Losin) и Нейт Дэппен (Nate Dappen) путешествовали по миру, снимая фильм, посвященный анолисам — роду игуанообрзаных ящериц, обитающих в американских тропиках. Ученые знают об этих существах уже немало — их исследованию были посвящены тысячи работ в последние 50 лет.

Новость Этот геккон бежит по воде

Как было известно специалистам, костариканские ящерицы Anolis oxylophus способны погружаться в воду примерно на 15 минут. Ученые — по запросу биолога из Торонтского университета — решили посмотреть, чем именно занимаются данные животные во время этих погружений, и проанализировали снятое видео. Сначала Лузин и Дэппен не заметили ничего примечательно, однако, посмотрев внимательней, увидели нечто удивительное.

Женская особь Anolis oxylophus, попавшая на видео, находилась на дне реки около 10 минут — и в это время, как можно заметить, на ее голове расширялся и вновь сжимался небольшой пузырь. Таким образом, ящерица, по всей видимости, перерабатывала воздух — примерно так же, как это происходит в случае с использованием ребризера (изолирующего дыхательного аппарата).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g9PDcqVTa5I?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.