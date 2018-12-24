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15:27 (мск), источник: Популярная механика

Ящерицу, дышащую под водой, впервые сняли на видео

Ящерицы дышать под водой не умеют — во всяком случае, так полагали ученые ранее. Не так давно, однако, ученые обнаружили, что ящерицы вида Anolis oxylophus на это все же способны. Специалисты смогли заснять подводное дыхание одной из этих удивительных ящериц на видео.

В течение более чем года биологи Нил Лузин (Neil Losin) и Нейт Дэппен (Nate Dappen) путешествовали по миру, снимая фильм, посвященный анолисам — роду игуанообрзаных ящериц, обитающих в американских тропиках. Ученые знают об этих существах уже немало — их исследованию были посвящены тысячи работ в последние 50 лет.

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Как было известно специалистам, костариканские ящерицы Anolis oxylophus способны погружаться в воду примерно на 15 минут. Ученые — по запросу биолога из Торонтского университета — решили посмотреть, чем именно занимаются данные животные во время этих погружений, и проанализировали снятое видео. Сначала Лузин и Дэппен не заметили ничего примечательно, однако, посмотрев внимательней, увидели нечто удивительное.

Женская особь Anolis oxylophus, попавшая на видео, находилась на дне реки около 10 минут — и в это время, как можно заметить, на ее голове расширялся и вновь сжимался небольшой пузырь. Таким образом, ящерица, по всей видимости, перерабатывала воздух — примерно так же, как это происходит в случае с использованием ребризера (изолирующего дыхательного аппарата).

Во время загрузки произошла ошибка.

Как объясняет Дэппен, переработка запасенного воздуха позволяет Anolis oxylophus на достаточное время погружаться в воду, чтобы спастись, например от каких-либо наземных угроз. Как именно происходит это необычное подводное дыхание у данных ящериц, пока непонятно, но исследователи сейчас как раз заняты изучением этого поведения.

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