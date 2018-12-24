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16:13 (мск), источник: ТАСС

В России ужесточили правила хранения оружия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/ — Теперь порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов необходимо хранить в сейфах.

Правительство России приняло решение ужесточить правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, обязав его владельцев хранить в сейфах не только само оружие и боеприпасы к ним, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.

Об этом говорится в тексте соответствующего постановления правительства, размещенного на официальном портале правовой информации.

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В документе отмечается, что «в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, а также в ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом» должны храниться не только «оружие и патроны», но и «инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию».

При этом органы внутренних дел по месту проживания владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

Порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов, как правило, хранят охотники и владельцы гладкоствольного оружия, занимающиеся спортивной стрельбой.

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