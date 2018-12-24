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16:27 (мск), источник: ТАСС

Кириенко: условием выхода в финал «Лидеров России» будет реализация социального проекта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участники конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», — сказал он на брифинге.

Кириенко подчеркнул, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать.

В полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300.

«Нельзя откупаться деньгами»

Кириенко обозначил принципиальное условие конкурса социальных проектов: «нельзя откупаться деньгами». «То есть мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег, кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы, отлично, но это не меряется размером денег», — пояснил он, подчеркнув, что «просто благотворительность не засчитывается».

Еще одним условием является организация команды. «Это не может быть действие, которое совершает один человек, нужно суметь мобилизовать какую-то команду на этот проект», — заметил Кириенко.

Он добавил, что для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит какие-то призы и систему поддержки.

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Региональные конкурсы управленцев

Замглавы администрации президента также отметил, что конкурсы управленцев, аналогичные проекту «Лидеры России», уже запущены в более чем 20 субъектах РФ.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов создавать конкурсы, подобные проекту «Лидеры России», для отбора лучших управленцев на региональном уровне.

«В более чем 20 регионах идут такие конкурсы», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах в рамках конкурсных процедур отбирают кандидатов на должности министров и заместителей губернатора.

О конкурсе

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

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