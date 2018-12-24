Илон Маск дал работникам 7 советов, как быть продуктивнее
Практически секретная инсайдерская информация.
Практически секретная инсайдерская информация.
Недавно Илон Маск по электронной почте объявил сотрудникам Tesla, что он хочет утвердить график смены 24/7, чтобы запустить производство электромобиля Tesla Model 3, сообщает Business Insider.
Он просит очень многого, поэтому в конце своего письма он предложил сотрудникам список своих собственных рекомендаций по улучшению производительности. Из этих советов ясно, что Маск явно не фанат встреч, бюрократии, иерархии или
Благодаря Business Insider, теперь можно пользоваться этими советами, написанными рукой Илона Маска.
Бесконечные совещания — это беда крупных компаний, и со временем она все усугубляется. Пожалуйста, избавьтесь от всех больших собраний, если вы не уверены, что они представляют ценность для полностью всей аудитории, и в этом случае сделайте их очень короткими.
Также избавьтесь от частых встреч, если только вы не имеете дело с крайне неотложным делом. Частота встреч должна быстро уменьшаться сразу после решения очень срочной проблемы.
Выйдите с совещания или прекратите разговор, как только станет ясно, что вы не добавляете никакой ценности. Уходить — это не грубо, грубо заставлять
кого-тооставаться и тратить свое время.
Не используйте аббревиатуры или бессмысленные слова для объектов, программного обеспечения или процессов в Tesla. В общем, все, что требует объяснения, препятствует общению. Мы не хотим, чтобы люди запоминали глоссарий только для того, чтобы работать в Тесле.
Коммуникация должна проходить по кратчайшему пути, необходимому для выполнения работы, а не по «цепочке команд». Любой менеджер, который пытается навязать цепочку командных коммуникаций, вскоре обнаружит, что работает в другом месте.
Основным источником проблем является плохое общение между отделами. Способ решить эту проблему — обеспечить свободный поток информации между всеми уровнями. Если для того, чтобы
что-тосделать между отделами, отдельный участник должен поговорить со своим менеджером, который разговаривает с директором, который разговаривает с вице-президентом,который разговаривает с другим вице-президентом,который разговаривает с директором, который разговаривает с менеджером, который разговаривает с кем-то,выполняющим реальную работу, тогда произойдут самые глупые вещи. Это должно быть нормально для людей — общаться напрямую.
В общем, всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если следование «правилу компании» явно нелепо в конкретной ситуации, то это правило должно измениться.