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16:03 (мск), источник: Playboy

Илон Маск дал работникам 7 советов, как быть продуктивнее

Практически секретная инсайдерская информация.

Источник: AP 2018
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Недавно Илон Маск по электронной почте объявил сотрудникам Tesla, что он хочет утвердить график смены 24/7, чтобы запустить производство электромобиля Tesla Model 3, сообщает Business Insider.

Он просит очень многого, поэтому в конце своего письма он предложил сотрудникам список своих собственных рекомендаций по улучшению производительности. Из этих советов ясно, что Маск явно не фанат встреч, бюрократии, иерархии или какой-либо системы, которая препятствует немедленному общению.

Благодаря Business Insider, теперь можно пользоваться этими советами, написанными рукой Илона Маска.

1. Широкоформатные встречи тратят время людей

Бесконечные совещания — это беда крупных компаний, и со временем она все усугубляется. Пожалуйста, избавьтесь от всех больших собраний, если вы не уверены, что они представляют ценность для полностью всей аудитории, и в этом случае сделайте их очень короткими.

2. Встречи должны происходить редко, если вопрос не является срочным

Также избавьтесь от частых встреч, если только вы не имеете дело с крайне неотложным делом. Частота встреч должна быстро уменьшаться сразу после решения очень срочной проблемы.

3. Если нет необходимости быть на собрании, уходите

Выйдите с совещания или прекратите разговор, как только станет ясно, что вы не добавляете никакой ценности. Уходить — это не грубо, грубо заставлять кого-то оставаться и тратить свое время.

4. Избегайте запутанного жаргона

Не используйте аббревиатуры или бессмысленные слова для объектов, программного обеспечения или процессов в Tesla. В общем, все, что требует объяснения, препятствует общению. Мы не хотим, чтобы люди запоминали глоссарий только для того, чтобы работать в Тесле.

5. Не позволяйте иерархическим структурам убивать эффективность вещей

Коммуникация должна проходить по кратчайшему пути, необходимому для выполнения работы, а не по «цепочке команд». Любой менеджер, который пытается навязать цепочку командных коммуникаций, вскоре обнаружит, что работает в другом месте.

6. Если вам нужно связаться с кем-то, сделайте это напрямую

Основным источником проблем является плохое общение между отделами. Способ решить эту проблему — обеспечить свободный поток информации между всеми уровнями. Если для того, чтобы что-то сделать между отделами, отдельный участник должен поговорить со своим менеджером, который разговаривает с директором, который разговаривает с вице-президентом, который разговаривает с другим вице-президентом, который разговаривает с директором, который разговаривает с менеджером, который разговаривает с кем-то, выполняющим реальную работу, тогда произойдут самые глупые вещи. Это должно быть нормально для людей — общаться напрямую.

7. Не тратьте время на глупые правила

В общем, всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если следование «правилу компании» явно нелепо в конкретной ситуации, то это правило должно измениться.
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