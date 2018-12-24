Илон Маск дал работникам 7 советов, как быть продуктивнее

Основным источником проблем является плохое общение между отделами. Способ решить эту проблему — обеспечить свободный поток информации между всеми уровнями. Если для того, чтобы что-то сделать между отделами, отдельный участник должен поговорить со своим менеджером, который разговаривает с директором, который разговаривает с вице-президентом, который разговаривает с другим вице-президентом, который разговаривает с директором, который разговаривает с менеджером, который разговаривает с кем-то, выполняющим реальную работу, тогда произойдут самые глупые вещи. Это должно быть нормально для людей — общаться напрямую.