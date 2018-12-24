Тайна раскрыта: ученые узнали, почему хочется курить после выпивки

Источник: Reuters

Часто случается, что уже после двух или трех стаканов пива ты неожиданно начинаешь ощущать потребность в сигарете. Причем даже если не куришь или делаешь это крайне редко.

Эту деструктивную закономерность уже успели исследовать ученые, и мы не можем не поделиться с тобой результатами их наблюдений.

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По словам нейробиолога и эксперта по зависимостям Джона Дани из Университета Пенсильвании, желание курить после алкоголя обусловлено двумя факторами. Во-первых, возникающие воспоминания о прошлом опыте курения заставляют нас вновь хотеть никотина, а, во-вторых, сочетание сигарет с алкоголем способствует снижению уровня гормона дофамина (вызывающего счастье). Как бы это странно ни звучало, но совокупность этих факторов делают сигареты просто желанным дополнением к выпитому.

В сущности, употребление алкоголя и сигарет является своеобразным циклом. Который начинается с момента, как только ты опустошаешь первое пиво. В этот момент алкоголь напоминает тебе о приятных воспоминаниях о курении. Затем сигареты снижают уровень дофамина, а после этого у человека вновь возникает желание выпить, чтобы восстановить уровень дофамина, и цикл начинается заново.

Доктор Дани также поделился своими наблюдениями по поводу тех людей, которые курят только после алкоголя: