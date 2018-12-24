Тайна раскрыта: ученые узнали, почему хочется курить после выпивки
Знакомо это чувство, да?
Знакомо это чувство, да?
Часто случается, что уже после двух или трех стаканов пива ты неожиданно начинаешь ощущать потребность в сигарете. Причем даже если не куришь или делаешь это крайне редко.
Эту деструктивную закономерность уже успели исследовать ученые, и мы не можем не поделиться с тобой результатами их наблюдений.
По словам нейробиолога и эксперта по зависимостям Джона Дани из Университета Пенсильвании, желание курить после алкоголя обусловлено двумя факторами.
В сущности, употребление алкоголя и сигарет является своеобразным циклом. Который начинается с момента, как только ты опустошаешь первое пиво. В этот момент алкоголь напоминает тебе о приятных воспоминаниях о курении. Затем сигареты снижают уровень дофамина, а после этого у человека вновь возникает желание выпить, чтобы восстановить уровень дофамина, и цикл начинается заново.
Доктор Дани также поделился своими наблюдениями по поводу тех людей, которые курят только после алкоголя:
«Такие люди называются чипперами. Это именно те, кто курит не очень часто, но может себе это позволить при определенных обстоятельствах. Я бы посоветовал так не делать. Потому что очень часто это перерастает в плохую привычку, от которой будет довольно сложно отказаться.