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16:58 (мск), источник: Чердак

Социологи нашли в российских детских садах «скрытый учебный план», по которому учат быть «правильными» девочками

Ученые из НИУ ВШЭ пришли к выводу, что дети в дошкольных учреждениях получают консервативные представления о женственности и мужественности. Чтобы соответствовать критериям, заложенным в негласной учебной программе, девочки должны иметь покладистый характер, быть симпатичными, интересоваться музыкой и танцами и непременно любить розовый цвет.

Источник: РИА "Новости"

В таким выводам авторы работы пришли по итогам проведения 11 индивидуальных интервью с матерями девочек-дошкольниц и четырех диадных интервью с матерями и их дочерьми 4−7 лет. Все девочки посещали разные государственные детские сады. Из рассказов матерей следует, что нормы транслируются девочкам через требования к одежде и внешнему виду, поведению, через предложения занятий и сюжетно-ролевых игр.

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При этом матери, участвующие в интервью, как выяснили исследователи, поддерживают гендерные элементы воспитания ребенка в детском саду и сложившиеся воспитательные практики.

Так, понятие «образовательная программа» применительно к детскому саду матери скорее связывают с творческим развитием дочери, а не с получением знаний и умений, таких как письмо или счет. Интервью показывают, что матери считают важным занятия музыкой и танцами, и многие ходят и на дополнительные занятия помимо детского сада, предполагая, что это обязательный аспект девичьего дошкольного образования. Матери предписывают детям «природную» предрасположенность к творческим видам деятельности — как отмечают сами ученые, для матерей важно, чтобы их дочери занимались танцами и музыкой, несмотря на желания самого ребенка.

Специфика проявляется и в свободной игре дошкольников. Девочки, как оказалось, чаще всего играют в разные вариации игры «дочки-матери» воспроизводя разные аспекты отношений между матерью и дочерью, реже — между супругами.

Мальчики при этом играют отдельно и в другие игры, опрошенные мамы девочек реагируют на это спокойно, считая, что так и должно быть, ведь мальчики и девочки имеют разные интересы. А что касается сюжетно ролевых игр, воспроизводящих образы будущих профессий, то девочки чаще всего играют в ветеринаров и воспитательниц. По мнению матерей, обе эти профессии воспринимаются девочками как сфера деятельности, в которой они смогут реализовать свои природные задатки к заботе о слабом существе.

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Что касается внешнего вида девочек, тут также существуют четкие нормы. Начинается все с цветов, которые «правильно» любить, и для девочки это, прежде всего, розовый. Исследователи считают, что этот выбор закладывается еще в более раннем возрасте, начиная с розового конверта при выписке из роддома. На детских утренниках девочках практически всегда достаются феминные роли: принцессы, феи, снежинки и так далее, что опять же воспринимается матерями как естественное явление.

Интересные выводы делают исследователи, разбирая отношение матерей к организации послеобеденного сна в детском саду.

Матери уверены, что нет никакой необходимости в разделении спален мальчиков и девочек, поскольку телесные проявления пола еще не имеют для детей в этом возрасте никакого значения.

Учитывая, что на уровне поведения, выбора ролей, внешнего вида различия, наоборот, подчеркиваются, получается, что гендер в этом возрасте проявляется не как биологически заложенный признак пола, а исключительно как социальный конструкт.

Гендеризация «скрытого учебного плана» дошкольной образовательной деятельности, не входящего в рамки непосредственно обучающей программы, пронизывает все время пребывания ребенка в детском саду, заключают ученые. Детский сад не только готовит девочку к обучению в школе, он готовит ее быть «девочкой» в школьные годы, усваивать предлагаемые обществом нормы, предписанные девочке школьного возраста. И такой подход, поддержанный родителями, навязывает, по мнению авторов статьи, традиционную модель женственности, лишая девочек возможности индивидуальной образовательной траектории и формирования своей личности.

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