Том Хэнкс накормил посетителей закусочной в США
И сделал с ними много селфи.
И сделал с ними много селфи.
Голливудский актер Том Хэнкс любит подшучивать над поклонниками и незнакомыми людьми, а также делать неожиданные подарки. В общем, ведет себя совсем не как мировая звезда.
В конце декабря Хэнкс в очередной раз доказал всем, что он настоящий душка. Вместе со своей супругой Ритой Уилсон он заехал в закусочную
Конечно, он не остался незамеченным. Вскоре его окружили сотрудники и посетители заведения, которые просили дать автограф и сделать совместное фото. Перекусив, Хэнкс поговорил со всеми желающими и сделал
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