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17:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Том Хэнкс накормил посетителей закусочной в США

И сделал с ними много селфи.

Голливудский актер Том Хэнкс любит подшучивать над поклонниками и незнакомыми людьми, а также делать неожиданные подарки. В общем, ведет себя совсем не как мировая звезда.

В конце декабря Хэнкс в очередной раз доказал всем, что он настоящий душка. Вместе со своей супругой Ритой Уилсон он заехал в закусочную In-N-Out Burger в калифорнийском городке Фонтана. Несмотря на свой «звездный статус», актер купил бургеры и колу и уселся за свободный столик.

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Конечно, он не остался незамеченным. Вскоре его окружили сотрудники и посетители заведения, которые просили дать автограф и сделать совместное фото. Перекусив, Хэнкс поговорил со всеми желающими и сделал много-много селфи. А напоследок еще и купил всем присутствующим бургеры.

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