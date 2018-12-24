Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных

Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), подтвердившей показания бывшей заключенной об изнурительном труде в учреждении, сообщил «Интерфаксу» замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

«Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы», — сказал Максименко в понедельник «Интерфаксу».

По его словам, ранее в колонию была направлена внезапная проверка сотрудников центрального аппарата ведомства в связи с заявлением бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда.

«Эта информация полностью подтвердилась», — сказал Максименко.

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По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 — обшивать лично начальника колонии, его детей, а также его знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение.

«При этом женщинам угрожали, что за малейший брак их посадят в карцер, лишат еды», — сказал замглавы ФСИН.

Он напомнил, что информация о рабском труде в этой колонии поступала и раньше — от осужденной участницы группы Pussy Riot Надежы Толоконниковой, однако проводимыми проверками видеоархива факты не находили подтверждения.

«Тогда было принято решение направить в колонию группу сотрудников центрального аппарата ФСИН для внезапной проверки, без предварительного уведомления руководства территориального органа», — сказал Максименко.

По его словам, когда московские специалисты приступили к изъятию видеоархива, «он у них на глазах стал уничтожаться из компьютерной сети колонии».

Единственное, что они смогли сделать — это сорвать с груди одного из охранников видеорегистратор, а также изъять коробку с видеорегистраторами предыдущей смены. Информация с этих носителей подтвердила все сказанное бывшей осужденной. Валерий Максименко замдиректора ФСИН

Он подчеркнул, что в связи с инцидентом «будет наказана вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН».